Come sta Fedez? Chiara Ferragni in uscita dall’ospedale: “Meglio, grazie”

Milano, 5 ottobre 2023 – “Meglio, grazie”. Con queste due parole, oggi, Chiara Ferragni ha risposto ai cronisti che le hanno chiesto delle condizioni di Fedez mentre usciva dall'ospedale Fatebenefratelli, dove il marito è ricoverato da giovedì scorso per due ulcere gastriche che gli hanno provocato emorragie. L'imprenditrice si è poi allontanata senza aggiungere altro.

Chiara Ferragni fuori dall'ospedale Fatebenefratelli

Già diverse volte Ferragni era stata avvistata dai reporter mentre lasciava la struttura, ma non aveva mai risposto alle attenzioni delle telecamere, se non con un sorriso appena accennato. Anche sui social aveva optato per il silenzio. Solo ieri sera, poco prima di mezzanotte, ha scritto un messaggio su Twitter: “Vi leggo e vi sono grata”. Poche e semplici parole che, nel giro di qualche minuto, hanno ricevuto numerose reazione dei fan, tra cuoricini e parole di incoraggiamento.

Vi leggo e vi sono grata 💖🙏🏻💖 — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) October 4, 2023

È ormai passata una settimana da quando Fedez è arrivato, giovedì scorso, nel presidio dell'Asst Fbf-Sacco, per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna, con un nuovo sanguinamento bloccato domenica scorsa per via endoscopica. E alla luce di due giorni di ottimismo - supportato dall'esito positivo degli esami ai quali il rapper viene sottoposto costantemente dal team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa - a quanto apprende l'Adnkronos Salute, finalmente sembra che per Fedez il peggio sia passato e che le dimissioni possano essere prese in considerazione, pur in tempi ancora da definire, in base ai risultati dei prossimi controlli.

Sul ricovero la famiglia Lucia ha scelto di evitare bollettini medici, affidando le novità sulle condizioni di salute di Fedez solo alle parole di mamma, papà. “Fedez sta un pò meglio”, aveva fatto sapere Franco Lucia un paio di giorni fa. “Noi dobbiamo essere forti per lui”, aveva poi aggiunto l'uomo. Anche la madre Annamaria Berrinzaghi è speranzosa, ma pur sempre cauta: “Sta un pò meglio, così e così”.

Fedez riuscurà a tornare a 'X Factor', per la fase dei live che inizierà fra 3 settimane giovedì 26 ottobre? Impossibile azzardare previsioni. Resta tuttavia il fatto che, se le condizioni di salute di Fedez continuassero a migliorare come pare in queste ore, potrebbero non esserci preclusioni sulla sua presenza al tavolo dei giudici.

Fedez si è sentito male giovedì scorso ed è stato portato tempestivamente in ospedale. Due ulcere hanno causato al rapper un'emorragia interna rendendo necessaria un'operazione d'urgenza. Il giorno dopo, il cantante aveva voluto rassicurare tutti sul suo profilo Instagram: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, e ancora: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. Poi, domenica, un'altra emorragia e una gastroscopia urgente.