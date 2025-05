Le confessioni di Enrico Bertolino: io, mio papà, lo slavadent e l’allegria malinconica

Comico, cabarettista, conduttore televisivo e attore italiano. Anche manager. Ma soprattutto, un uomo che “fa del bene perché lo fa stare bene”. È Enrico Bertolino che, tra termini dialettali e ricordi d’infanzia, svela il suo impegno nel sociale e riporta qualche considerazione sulla società odierna.

Milanese Doc, vissuto sempre a Milano, il papà parlava dialetto. “”Ti tiro uno slavadent” mi diceva...il dialetto è fatto di fonemi. “Slavadent” fa già paura quando lo dici, ma non è come dire schiaffo, pugno, che rimandano alla violenza. Lo slavadent è dato per affetto, come quando mia madre mi tirava le ciabatte...”,

Non ci sono più i genitori di una volta…

“Adesso abbiamo bisogno del supporto psicologico..”.

Bocconiano, un’esperienza manageriale, poi “Seven Show” su Italia 7, l’esordio nel mondo dello spettacolo. Un caso o una passione che aveva nel cuore?

“Ho inseguito nel tempo la passione che avevo. Sa, il dramma dei bancari...Tutto iniziò a 37 anni quando, mi chiesero di fare una prova “scaldapubblico“ ad un cabaret e questo mi portò a iniziare la mia nuova carriera”.

E qual è stata la chiave di volta per cui ha deciso di lasciare l’impiego in banca?

“È stata una scelta difficile. Pensi che il mio papà, buon’anima, è mancato pensando che fossi ancora in aspettativa in banca, perché i miei genitori erano terrorizzati dal fatto che decidessi di perdere il posto fisso. L’ho fatto perché mi sentivo di dire di no. Poi, però, ho mantenuto entrambe le attività: ad oggi svolgo, infatti, anche attività di formazione e consulenza”.

Insomma, non si annoia.

“No. Ci vuole anche un po’ di allegria, la risata...ma, come il vino, con il retrogusto”.

Cioè una risata non fine a se stessa?

“Esatto, non solo solo ridere, ma una risata che abbia un senso, un retrogusto che magari può essere amaro, perché a volte il retrogusto è amaro. A me piace quel tipo di cabaret”.

Ha una figlia di 16 anni. Come vede i giovani oggi?

“I giovani li guardo con ammirazione, prima di tutto perché sono giovani. In secondo luogo perché portano linguaggi nuovi. Loro sono la speranza del futuro, come diceva Papa Francesco. Dobbiamo vivere di speranza e non di negatività, anche se hanno di fronte un’epoca terrificante rispetto alla nostra e lo sanno. Non devono occupare un Paese, ma far sì di occuparlo con il lavoro, con la dignità che il lavoro dà, con la curiosità, con la voglia di viaggiare”.

Tirandosi su le maniche come la Madonnina del Duomo?

“Sì. E diventare cosmopoliti”.

Milano è una città sorridente o perde terreno?

“È la città con il retrogusto. Ci sorride con la malinconia e la nostalgia, due componenti essenziali della comicità. L’allegria non deve essere smodata, ma un’allegria che porti con sé un po’ di malinconia. E la malinconia qua a Milano ce l’abbiamo... per il nostro dialetto, per le nostre tradizioni, per i nostri quartieri. Io nasco e vivo da sempre al quartiere Isola, via Volturno. Manteniamo le tradizioni...spiace veder chiudere i negozi, i punti di aggregazione. Che le piazze diventino animate”.

Impegnato nel sociale. A marzo per la seconda volta ha trasformato l’Ospedale Niguarda in teatro solidale a sostegno della ricerca sulla Sla del Centro Clinico Nemo.

“Il mio impegno nasce con il centro Nemo, in tutta Italia, da una chat di tifosi. Noi scommettiamo sulle partite e il capitale di ogni scommessa non viene ritirato, ma usato a scopi benefici. A me piace fare del bene perché mi fa stare bene. Il teatro solidale è un’esperienza meravigliosa fatta con entusiasmo”.

Cosa pensa dell’Intelligenza Artificiale?

“Ci toglierà dalle scatole tutti i lavori ripetitivi. Siamo agli inizi e bisogna preparare le persone a questo, le persone vanno formate. Nelle banche stanno chiudendo gli sportelli per lasciare aperti quelli automatici. Lo sportello automatico può funzionare, però quando io ancora oggi vedo entrare le persone di una certa età, che si guardano in giro, non vedono nessuno, iniziano a piangere, poi arriva una persona da dietro il bancone e dice: “Signora l’aiuto io”, allora, dico che anche l’Intelligenza artificiale ha bisogno della sana ignoranza naturale o dell’intelligenza artigianale, di persone che con le mani fanno le cose. Ma se abbiamo avuto il vaccino del Covid è grazie all’Intelligenza artificiale perché ha “shakerato“ i dati, velocizzato i processi, altrimenti ci sarebbero voluti sei anni. Noi l’abbiamo avuto in due. Questo per dire che l’Intelligenza artificiale ha i suoi vantaggi, che vanno capitalizzati. Il problema è che i software stanno diventando autogenerativi. Secondo me quello è il pericolo, poi tutti i film sul catastrofismo mondiale diventano reali. L’importante è non escluderci. Io ho più paura di quelli che si tolgono, che non partecipano più, rispetto a quelli che mi tolgono la macchina”.