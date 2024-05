Concerto di Radio Italia sotto la pioggia, la webcam in diretta da piazza Duomo

Milano, 15 maggio 2024 – Tutta l’attenzione è focalizzata su piazza Duomo, dove stasera si terrà il concerto di Radio Italia nonostante la pioggia e le condizioni meteo avverse. Dalla webcam che riprende la piazza centrale di Milano, dove il palco e le impalcature sono stati montati in occasione dell’evento di stasera, risaltano i passanti sotto l’ombrello che transitano dal Duomo sotto la pioggia incessante che sta condizionando Milano.

Nonostante l’allerta meteo infatti gli organizzatori hanno fatto sapere che il concerto si terrà ugualmente: si tratta di un appuntamento annuale offerta gratuitamente agli spettatori che si presenteranno in piazza e a chi invece vorrà godersi l’evento da casa.

Il live comincerà alle 20.40 ma non è ancora dato a sapere chi per primo si esibirà tra Annalisa, Emma, Geolier, Mahmood, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Gianna Nannini, Ultimo, Noemi, Ghali, The Kolors e Angelina Mango: la scaletta infatti sarà resa pubblica dalle 18 di questa sera.

Per chi invece vorrà seguire il concerto da casa, Radio Italia fa sapere che si potrà seguire in diretta su Radio Italia, Radio Italia tv, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 (al tasto 8 del telecomando).