Il concerto di Radio Italia in piazza Duomo si farà anche con la pioggia. Quando sapremo la scaletta?

La domanda in queste ore se la stanno facendo in migliaia, cioè tutti i fan che questa sera, mercoledì 15 maggio, vogliono assistere all’attesissimo concerto in piazza Duomo organizzato da Radio Italia: si farà anche in caso di maltempo? La risposta è sì: la pioggia che sta scendendo abbondante dalla scorsa notte su Milano, mettendo in difficoltà la circolazione di mezzi pubblici e privati e paralizzando alcuni quartieri, non fermerà lo spettacolo gratuito in programma dalle 20.40 sotto la Madonnina. La conferma è arrivata in mattinata dagli organizzatori dell’evento: il concerto si farà. A meno che, nel frattempo, non succeda qualcosa di realmente straordinario e grave che per motivi di sicurezza e ordine pubblico costringa le autorità preposte a bloccare tutto.

G li artisti e la scaletta

Nella speranza, dunque, che il maltempo possa placarsi e che le previsioni si sbaglino, cosa difficile visto il fronte perturbato che insiste sul Nord Italia, cresce l’attesa dei fan per vedere sul palco i propri idoli che da ieri si alternano per le prove: Annalisa, Emma, Geolier, Mahmood, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Gianna Nannini, Ultimo, Noemi, Ghali, The Kolors e Angelina Mango, reduce dal settimo posto all’Eurovision. La scaletta verrà ufficializzata dalle 18

Mezzi pubblici

La stazione della metropolitana di Duomo chiude dalle 13. Per raggiungere la piazza si consiglia di utilizzare le fermate di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea si consiglia di scendere nelle stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. M1 e M3 chiuderanno più tardi: le ultime partenze saranno dal centro all’1.10 circa. M1 resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie (la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiude al solito orario). I parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato sono aperti fino alle 2 di notte. Dopo le 11.30 i tram delle linee 2,3,10,12,14,15,16 e 19 deviano il loro percorso. Tutti i cambiamenti al servizio si trovano sulle pagine di ATM.