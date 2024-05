Maltempo, Milano sotto il nubifragio: forte pioggia e strade allagate. Allerta Seveso e Lambro

Milano – Come da previsioni una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia con temporali intensi a partire dal pomeriggio e serata di ieri. Oggi (mercoledì 15 maggio) e domani (giovedì 16 maggio) potrebbero essere le giornate più critiche, con pioggia forte, vento e crollo delle temperature. Milano si è svegliata sotto un vero e proprio nubifragio: strade allagate dalla forte pioggia sin dalle prime ore dell’alba.

Già nelle scorse ore si era inasprita la previsione di maltempo a Milano. All'allerta gialla per temporali si è aggiunta quella arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico, a partire dalla mezzanotte. L' allerta è stata emessa dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Sono previste su Milano forti piogge soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino e quindi si potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

Durante l' allerta meteo si invita a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi, in prossimità dei sottopassi, sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.