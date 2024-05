Radio Italia Live, pubblicata la scaletta: in piazza Duomo aprono il concerto Noemi e Gazzelle

Milano, 15 maggio 2024 – Tutto è pronto per il concerto di Radio Italia, dopo che tutti i cantanti hanno finito le prove sul palco in piazza Duomo: microfoni accesi dalle 20.40 sia per i temerari che, nonostante il maltempo, si recheranno in centro a Milano, sia per chi seguirà l’evento da casa. Gli organizzatori hanno anche pubblicato la scaletta in ordine di esibizione degli artisti in programma per il live: aprirà Noemi, seguita da Gazzelle, che sfoggerà un look tutto nuovo, poi Alessandra Amoroso e la scoperta di Sanremo Geolier.

Poi sarà il momento dei The Kolors, di Emma e successivamente di Mahmood che canterà la sua “Tuta gold” sanremese di fronte al pubblico di casa. Dopo di lui sarà il turno dell’energia di Gianna Nannini, seguita da Annalisa e da Ghali, che molto probabilmente canterà per la prima volta sul palco ‘Paprika’, l’ultimo singolo pubblicato venerdì scorso.

A chiudere Angelina Mango, reduce dal settimo posto all’Eurovision e Ultimo, a cui è stato dato il compito della chiusa finale del live in piazza Duomo.

Il meteo avverso non ferma il concerto di Radio Italia

La pioggia che sta condizionando la città da questa mattina non ferma l’appuntamento annuale organizzato da Radio Italia: l’appuntamento è gratuito e per accedervi basta avere l’accredito.

Per chi invece vuole seguire l’evento da casa, Radio Italia fa sapere che si potrà seguire in diretta su Radio Italia, Radio Italia tv, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 (al tasto 8 del telecomando).

I mezzi di trasporto in funzione

Chi invece sfiderà la pioggia e si recherà in Duomo deve tenere in considerazione alcune modifiche della viabilità e dei mezzi in occasione dell’evento. Dall’ATM fanno sapere che M1 e M3 chiuderanno più tardi: le ultime partenze saranno dal centro all’1.10 circa. M1 resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie (la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiude al solito orario).

I parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato restano aperti fino alle 2 di notte.

Chiude la stazione Duomo dalle 13 fino a fine servizio. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea si consiglia di scendere nelle stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna.

Alcuni tram deviano: dopo le 11.30 i tram delle linee 2,3,10,12,14,15,16 e 19 deviano. Tutti i cambiamenti al servizio si trovano sulle pagine di ATM.