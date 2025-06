Ornella Vanoni, laurea honoris causa alla Statale: “Felice che sia una rettrice donna a consegnarmela. Io dottoressa, chissà come sarebbero stati felici i miei genitori”

Milano, 11 giugno 2025 – Chiamatela dottoressa. Ornella Vanoni da oggi è laureata. Ad attribuirle la laurea Honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance è stata l’Università Statale di Milano.

L’Aula Magna dell’Ateneo di via Festa del Perdono ha accolto la cantautrice simbolo di Milano con una standing ovation. Ad applaudirla nelle prime file tanti volti noti (e amici della stessa Ornella Vanoni): Liliana Segre, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Mahmood, Marco Travaglio, Paolo Fresu, Mario Lavezzi e Samuele Bersani.

“Io non ho mai studiato, chissà i miei genitori come sarebbero stati contenti a vedermi laureata” ha esordito la neodottoressa. Che poi ha ripercorso tutta la sua carriera. Salvo poi interrompersi ed esclamare: “Ho ricevuto dei complimenti dalla rettrice che neanche un uomo me li ha mai fatti. Sono felice che sia una rettrice donna ad avermi dato questa laurea. Siete tante?”. “Ancora poche” ha risposto la rettrice Marina Brambilla, prima rettrice donna dell’Universitá Statale di Milano. “Bisogna avere pazienza, a piccoli passi” ha aggiunto Ornella Vanoni con il sorriso.