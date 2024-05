Dove vedere il concerto di Radio Italia in tv: su quale canale sarà trasmesso il live di piazza Duomo?

Milano, 15 maggio 2024 – Mentre Milano cerca di resistere alla pioggia incessante che sta condizionando l’intera città, in piazza Duomo tutto è pronto per il live di Radio Italia che partirà alle 20.40 con artisti del calibro di Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Gazzelle e Mahmood.

Lo staff organizzatore ha fatto sapere che il concerto si terrà ugualmente nonostante l’allerta meteo che si è abbattuta su Milano e che almeno fino a domani continuerà. Per chi vuole seguire il concerto da casa, il live verrà trasmesso in radio e in televisione per consentire a tutti di poter partecipare, anche a distanza, dell’evento.

Radio Italia ha fatto sapere che il concerto si potrà seguire in diretta su Radio Italia, Radio Italia tv, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 (al tasto 8 del telecomando).

I mezzi di trasporto in funzione

Chi invece sfiderà la pioggia e si recherà in Duomo deve tenere in considerazione alcune modifiche della viabilità e dei mezzi in occasione dell’evento. Dall’ATM fanno sapere che M1 e M3 chiuderanno più tardi: le ultime partenze saranno dal centro all’1.10 circa. M1 resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie (la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiude al solito orario).

I parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato restano aperti fino alle 2 di notte.

Chiude la stazione Duomo dalle 13 fino a fine servizio. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea si consiglia di scendere nelle stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna.

Alcune tram deviano: dopo le 11.30 i tram delle linee 2,3,10,12,14,15,16 e 19 deviano. Tutti i cambiamenti al servizio si trovano sulle pagine di ATM.