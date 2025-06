Modà a San Siro, la scaletta del concerto: al via ‘La notte dei romantici – Il tour’

Milano, 12 giugno 2025 – Il conto alla rovescia è partito: questa sera, 12 giugno, i Modà saranno in concerto allo stadio San Siro di Milano con il loro ‘La notte dei romantici – Il tour’. La band capitanata da Kekko Silvestre torna nello stadio milanese a nove anni dall'ultima volta, ovvero il 2016 ( si erano esibiti anche nel 2014, ndr). Sono previste circa 50 mila persone per una vera serata evento. I live proseguiranno poi il prossimo autunno nei palazzetti italiani.

Modà in concerto a San Siro (Il post Instagram della band)

“Sono molto emozionato e spaventato perché l’ultimo concerto che ho fatto è stato due anni fa in un teatro – aveva detto qualche giorno fa ai microfoni di Rtl Kekko Silvestre -. Tornare dopo due anni e tornare a San Siro non è una cosa da nulla, sto cercando di pensarci il meno possibile, mi sto preparando e mi sto allenando”. E aveva aggiunto: “La cosa più bella del mondo è ricevere l’amore di chi verrà ad ascoltarci e il concerto inizierà proprio con un messaggio molto simile a questo concetto, ma niente spoiler perché secondo me la scoperta della scaletta durante il concerto è una cosa troppo bella”.

L’ultima importante esibizione in pubblico, invece, è stata al Festival di Sanremo 2025 con la canzone ‘Non ti dimentico’, ma il frontman della band di Cassina de’ Pecchi non ha un bel ricordo: “Sono ancora amareggiato. Non ti piace la mia canzone lo accetto, ma puoi dire che ho stonato e che ho cantato male? Non è giusto che si manchi di rispetto in questo modo”.

E ancora: “Capisco finire decimo ma darmi '0' in tutte e due le classifiche e arrivare ultimo davvero no. Ho 25 anni di carriera. Quel sistema di voto per me non vale niente. Non è giusto. Non tornerò più”.

La scaletta

Kekko ha preferito non rivelare la scaletta della serata, ma sicuramente la band porterà sul palco di San Siro l'ultimo singolo, uscito pochi giorni fa, ‘Come hai sempre fatto’, una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album ‘8 canzoni’, ma non mancheranno i più grandi successi di questi anni, da ‘Vivo da re’ a ‘Gioia’, ‘Tappeto di fragole’, ‘Come un pittore’ e ‘Viva i romantici’. Assieme a Kekko alla voce ci saranno Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria).

Il live in diretta Radio

Rtl 102.5 è la radio ufficiale de ‘La Notte dei Romantici’ e trasmetterà in diretta il concerto a partire dalle 21, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su Rtl 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Il tour

Insieme al live del 28 giugno alla fiera di Cagliari, quello di San Siro è l’unico concerto dell’estate prima di tornare nei principali palazzetti italiani tra ottobre e novembre. La band farà, infatti, tappa a Padova il 30 ottobre, a Roma il 5 novembre, a Bologna l’11 novembre, a Firenze il 18 novembre, a Bari il 26 novembre e a Torino il 2 dicembre