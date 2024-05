Concerto di Radio Italia 2024 a Milano: orari, cantanti, biglietti, mezzi di trasporto e l’ipotesi pioggia

Milano, 14 maggio 2024 – A Piazza Duomo il palco è già stato montato e mancano solo le ultime prove per dare il via al concerto organizzato come ogni anno da Radio Italia. Dalle 20.40 di mercoledì sera i milanesi e non solo potranno ballare (probabilmente sotto la pioggia) sulle note delle hit più ascoltate al momento.

Chi si esibirà sul palco? Tutti i principali cantanti attuali, che negli ultimi anni sono anche transitati (con successo) da Sanremo: Annalisa, Emma, Geolier, Mahmood, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Gianna Nannini, Ultimo, Noemi, Ghali, The Kolors e Angelina Mango, reduce dal settimo posto all’Eurovision.

L’evento vedrà i protagonisti sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori a impreziosire le loro esibizioni di cui però rimangono segreti molti dettagli: la scaletta non è ancora stata svelata e neanche i tre brani che gli artisti canteranno sul palco.

Il concerto comincerà alle 20.40 in piazza Duomo e durerà all’incirca tre ore. Per la prima volta conta di un doppio appuntamento: oltre a Milano, Radio Italia Live si terrà anche a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno.

Tante le novità di questa nuova edizione: la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

Sarà allestita la “terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il palco principale. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Il concerto è noto per essere gratuito e poter permettere a chiunque di partecipare. Gli organizzatori, dai loro profili social lo hanno ribadito: “Ricordiamo a tutti che gli accrediti sono gratuiti, quindi diffidate da chi vuole venderveli. Se vogliono cederli devono comunque farlo gratuitamente”. Nonostante siano gratuiti, gli accrediti sono necessari per poter partecipare all’evento ma sul sito di Ticketone sono già stati esauriti.

Sono attesi anche ospiti dello spettacolo, invitati dal gruppo radiofonico che insieme all’invito ha anche regalato alcuni gadget tra cui un cappellino con la scritta “Sole in faccia e musica italiana”.

Purtroppo sembra molto remota l’ipotesi di bel tempo dato che le previsioni meteo sembrano remare contro: ma nonostante la pioggia (e il temporale) che ci si aspetta, gli organizzatori fanno sapere che neanche l’acqua fermerà il concerto “In caso di maltempo il live si terrà ugualmente e saremo pronti a ballare sotto la pioggia”.

Dall’ATM fanno sapere che il servizio dei mezzi sarà modificato in occasione del concerto. M1 e M3 chiuderanno più tardi: le ultime partenze saranno dal centro all’1.10 circa. M1 resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie (la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiude al solito orario).

I parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato restano aperti fino alle 2 di notte.

Chiude la stazione Duomo dalle 13 fino a fine servizio. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea si consiglia di scendere nelle stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna.

Alcune tram deviano: dopo le 11.30 i trame delle linee 2,3,10,12,14,15,16 e 19 deviano. Tutti i cambiamenti al servizio si trovano sulle pagine di ATM.

Per chi non potrà partecipare all’evento, Radio Italia ha fatto sapere che il concerto si potrà seguire in diretta su Radio Italia, Radio Italia tv, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 (al tasto 8 del telecomando).