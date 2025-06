Concerto Linkin Park a Milano: la scaletta, gli orari e i mezzi pubblici

Milano – Cresce alle stelle l’attesa per il concerto dei Linkin Park all’ippodromo La Maura, uno dei live di punta del programma degli I-Days 2025 di Milano. Quella di martedì 24 giugno è l’unica data italiana del "From zero world tour" della band nordamericana.

I fan italiani che hanno sancito uno dei pochi sold-out della stagione all’ippodromo La Maura sono però in apprensione dopo il rinvio del concerto a Berna di venerdì scorso problemi vocali della cantante Emily Armstrong, entrata in formazione lo scorso anno in sostituzione del leggendario Chester Bennington, morto suicida. Al momento non sono state annunciate altre variazioni al calendario del tour.

La scaletta ufficiale non è stata resa nota ma è probabile che ricalchi, con qualche variazione, quella della tappa di Daytona:

"Inception Intro A"

"Somewhere I Belong"

"Lying From You"

"Crawling"

"Two Faced"

"New Divide"

"The Emptiness Machine"

"Creation (Intro A)"

"The Catalyst"

"Burn It Down"

"Up From the Bottom"

"A Place for My Head"

"One step closer"

"Break/Collapse"

"Lost"

"Overflow"

"What I've Done"

"Numb"

"In the End"

"Faint"

"Resolution (Intro A)"

"Papercut"

"Let You Fade"

"Heavy Is the Crown"

"Bleed It Out"

Il concerto dei Linkin Park, secondo quanto annunciato, inizierà alle 21 preceduto dalle esibizioni di JPEG Mafia, Jimmy Eat World e Spiritbox.

Come si legge sul sito di Atm, il Comune di Milano ha stabilito un piano speciale per la mobilità: le metropolitane M1 e M5 sono potenziate e aperte fino a tarda notte. Chiudono più tardi anche alcuni parcheggi di corrispondenza con le stazioni, consigliati per chi arriva a Milano in auto

Per arrivare all’area dell’Ippodromo La Maura si possono usare le linee M1 o M5 della metropolitana fino alle fermate di Lampugnano, Lotto (rossa) o San Siro (lilla).

Al ritorno, per garantire la frequenza del servizio verso il centro, dopo le 2 i treni diretti a Sesto si alternano con treni che terminano a San Babila:

ultimo treno per Sesto: parte da Lampugnano alle 01:38; da Lotto alle 01:41

ultimo treno per Sesto, utile per cambiare con la linea M5 per Bignami: parte da Lampugnano alle 01:21; da Lotto alle 01:24

Ultimo treno M5 per Bignami: da San Siro alle 01:30; da Lotto alle 01:34