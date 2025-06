Linkin Park, i fan col fiato sospeso: “From zero” all’Ippodromo La Maura

Milano, 22 giugno 2025 – Brivido Linkin Park. L’annullamento del concerto di venerdì sera a Berna per non meglio precisati motivi di salute di un membro della band tiene i fan dell’i-Days col fiato sospeso.

All’Ippodromo de La Maura, infatti, l’attesa per lo show di martedì prossimo è altissima. C’è chi parla di problemi vocali della cantante Emily Armstrong, entrata in formazione lo scorso anno in sostituzione del leggendario Chester Bennington, morto suicida nell’estate nel 2017 un mese dopo essersi esibito con i Linkin all’Autodromo di Monza sempre sotto l’egida dell’i-Days, c’è chi invece indirizza i sospetti sulle condizioni del dj e direttore creativo Joe Hahn.

Al momento, comunque, le altre date del From Zero World Tour sono confermate, a cominciare da quella di questa sera a Clisson, in Francia, sul palco dell’HellFest. I motivi di tanto interesse sono chiari, visto che l’album della reunion “From zero” declina già nel titolo l’intenzione di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo nella storia della band messa in strada nell’ormai lontano 1996 del chitarrista Mike Shinoda. Operazione tanto necessaria quanto rischiosa, davanti alla defezione di un pilastro portante dell’epopea che ha reso i Linkin Park un riferimento imprescindibile dell’alternative californiano. Ma il pubblico continua a riporre una fiducia incondizionata se è vero che quello de La Maura è uno dei pochi (quasi) sold-out di un’estate abbastanza controversa quanto ad affluenze. Insomma, il popolo forgiato da album come “Hybrid theory” e “Meteora” si stringe attorno alla band che all’inizio degli anni Duemila ha gettato le basi del metal moderno in questa caparbia resurrezione dalle proprie ceneri che, rispetto alla line-up dell’ultimo tour europeo, oltre all’ex frontwoman dei Dead Sara, si avvale della presenza del batterista Colin Brittain in sostituzione di un’altra figura storica quale Rob Bourdon, uscito dalla storia per motivi personali.

La scelta di guardare avanti spinge il sestetto - preceduto sul palco de La Maura dai canadesi Spiritbox , dall’alt-rock emo di Jimmy Eat World e dal rap del newyorkese Jpegmafia, ad attingere ben 8 dei 27 brani da “From zero” esentandolo al tempo stesso dal tributare particolari omaggi a Bennington il cui ricordo, comunque, aleggia nell’aria. “Dati alla mano, ci accorgiamo di avere sulle piattaforme di streaming un numero enorme di nuovi fan, nell’ordine delle decine di milioni” ammette Shinoda. “È esilarante vedere meme che circolano su TikTok usando la musica dei Linkin Park. Questa massa la trovo entusiasmante, non solo perché gli artisti sono sempre in cerca di nuovi fans, ma perché testimonia il valore delle canzoni che abbiamo creato. Registrando i nostri primi album non avrei mai immaginato che dopo vent’anni quella la musica ci avrebbe tenuti ancora al centro della scena”.