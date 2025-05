Concerti alla Maura: tutte le indicazioni su mezzi pubblici e parcheggi. Attenzione alle stazioni che chiudono

Milano, 8 maggio 2025 – Potenziamento delle linee metropolitane, chiusura ritardata di parte dei parcheggi di corrispondenza con le stazioni. Via libera a un piano per la mobilità approntato ad hoc dal Comune di Milano in occasione dei concerti. In particolare le misure verranno adottate per i live in programma alla Maura da qui all’inizio dell’estate: si parte con gli Imagine Dragons il 27 maggio, a seguire Dua Lipa il 7 giugno e, a chiudere, i Linkin Park il 24 giugno.

Dal centro di Milano si possono usare le linee M1 o M5 fino alle stazioni di Lampugnano, Lotto o San Siro. Da qui si può raggiungere a piedi l’ippodromo, per rientrare poi a fine concerto.

Se lasciate l’auto nei parcheggi del Centro Sarca o del Bicocca Village, scendete alla stazione M5 di San Siro Stadio per raggiungere l’ippodromo e per rientrare a fine concerto. Se, invece, posteggiate l’auto nei parcheggi di Rho Fiera, Merlata Bloom o Molino Dorino, scendete alla stazione M1 di Bonola per raggiungere l’ippodromo e per rientrare a fine concerto.

Gli ingressi della Maura, infine, sono facilmente raggiungibili a piedi qualora utilizziate i parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio, non troppo distanti dall’impianto sede dei live.

Tutto semplice anche per chi arriva a Milano da fuori, utilizzando mezzi diversi dall’auto. Tutte le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Linate sono collegate alla rete metropolitana. L’aeroporto di Malpensa è collegato a Milano con il Malpensa Express e i bus.

M1 e M5 e alcuni parcheggi ATM sono aperti fino a tarda notte. La tratta M1 Rho Fieramilano-Sesto e la linea M5 chiudono alle 2 circa (ultime partenze dai capolinea all'1.30). La tratta M1 Pagano-Bisceglie e le altre linee metropolitane chiudono al normale orario (dopo la chiusura, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM2, NM3, NM4. Trovate orari e fermate sulla app ATM e la mappa della rete a questa pagina).

Sono aperti fino alle ore 2.30 i parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta.

Questi gli orari e le mete dei treni negli orari successivi ai concerti.

Per chi rientra a Milano

Linea M1: per garantire la frequenza del servizio verso il centro, dopo le 00.20 i treni diretti a Sesto si alternano con treni che terminano a San Babila. L’ultimo treno per Sesto parte da Lampugnano alle 01.38; da Lotto alle 01.41, l’ultimo treno per Sesto, utile per cambiare con la linea M5 per Bignami parte da Lampugnano alle 01.21; da Lotto alle 01.24

Linea M5: l’ultimo treno M5 per Bignami parte da San Siro alle 01.30; da Lotto alle 01.34

Per chi rientra ai parcheggi di Centro Sarca o Bicocca Village

L’ultimo treno M5 da San Siro per Bignami parte all’01.30

Per chi rientra ai parcheggi di Molino Dorino, Merlata o Rho Fiera

L’ultimo treno M1 da Bonola per Rho Fieramilano parte all’01.47

Per chi rientra al parcheggio di Bisceglie (la linea M1 per Bisceglie chiude prima)

Da Lampugnano con M1, scendete a Pagano e seguite per Bisceglie. Da Pagano l’ultimo treno M1 per Bisceglie parte alle 00.46

Per chi rientra al parcheggio di Famagosta (la linea M2 chiude prima)

Da Lampugnano con M1, scendete a Cadorna e cambiate con M2. Da Cadorna l’ultimo treno M2 per Famagosta parte alle 01.04.

Il consiglio è evitare la coda alle casse per il biglietto. Su tutti i mezzi pubblici si viaggia con carta di credito. A Milano potete entrare in metropolitana e salire su autobus, tram e filobus con una carta di credito, un bancomat, un telefono o un orologio smart. Il tutto senza commissioni, si paga solo la tariffa più conveniente

Attenzione, però, il biglietto con carta di credito vale solo sulle linee ATM. Non vale sulle linee S e sui treni delle linee ferroviarie

A fine concerto, alcune stazioni della metropolitana chiudono per ragioni di ordine pubblico. Si tratta delle stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta e la stazione M1 di Uruguay.