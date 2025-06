Fontaines DC al Carroponte: valanga di richieste di rimborso dopo il concerto

Milano, 24 giugno 2025 – Doveva essere – e, in parte, lo è stato – uno dei principali eventi dell’estate rock milanese. Il concerto al Carroponte dei Fontaines DC, band di culto dell’indie contemporaneo, si è rivelato per molti dei partecipanti un’esperienza da dimenticare.

Grian Chatten, cantante dei Fontaines DC durante il live sestese; a destra, una foto scattata al Carroponte che mostra la visibilità ridotta

L’iniziativa

Tanto che alcuni degli spettatori del live tenutosi nella struttura di Sesto San Giovanni si sono organizzati per chiedere il rimborso del biglietto acquistato su Ticketone, piattaforma di biglietteria online fra le più utilizzate nel nostro Paese. Non è solo il sito di ticketing a finire nel mirino, ma anche l’organizzazione dell’evento (Comcerto srl) e la struttura che l’ha ospitato (Kozel Carroponte), considerata inadeguata ad accogliere un concerto tanto partecipato.

I tagliandi per il live della band dublinese, per altro, avevano un prezzo decisamente ragguardevole. Acquistati in prevendita nel dicembre 2024, per esempio, sono costati complessivamente 51,22 euro (42 euro di biglietto, 6 euro di prevendita e 3,22 euro di commissioni di servizio sulla piattaforma di ticketing). Proprio su questo tasto batte la maggior parte dei reclami – una decina, al momento, ma è possibile, anzi del tutto probabile, che si aggiungano altre istanze – presentati sulla bacheca presente sul sito di AltroConsumo, l’associazione a tutela e difesa dei consumatori più diffusa d’Italia.

E poi le condizioni a cui il pubblico è stato costretto a seguire l’evento: area sovraffollata, visibilità nelle file indietro praticamente nulla, “ostacoli” che si frapponevano fra spettatori e palco. Fino ad arrivare ai timori per l’incolumità alimentati dalla compressione da corpi, una sensazione sperimentata da chi ha provato ad avventurarsi più avanti, nel tentativo di avvicinarsi al proscenio.

I messaggi

Cogliamo qua e là in quelli che sono veri e propri mini-tazebao di protesta pubblicati sul sito. “Pagare una cinquantina di euro per vedere poco e male attraverso un maxi schermo è offensivo – dice una utente – ritengo che la struttura scelta non fosse assolutamente adatta a un concerto dove ci si poteva aspettare una alta affluenza e che ci sia stato un overbooking”.

Altri spettatori elencano i numerosi problemi che hanno compromesso quella che doveva essere una serata di puro divertimento. “La gestione dell’evento ha presentato diverse criticità: gravissimi problemi di sovraffollamento, cambio della capienza comunicato solamente all'ultimo minuto, spazi non idonei ad accogliere un così alto numero di spettatori – scandisce un consumatore – Tutti questi elementi hanno compromesso del tutto la possibilità di vivere l'evento in condizioni dignitose e soprattutto sicure, violando le aspettative legittime legate all’acquisto del biglietto”.

Oltre alle questioni sicurezza e sovraffollamento c’è chi punta il dito sulla qualità audio del concerto. “La visibilità era nulla, il palco montato in basso impediva la visione alle file dietro, la struttura montata sopra il mixer audio non permetteva di vedere – si segnala in un altro reclamo – Sembrava quasi uno scherzo ma purtroppo non era così. La qualità pessima dell'audio ed il volume inadeguato rendevano il tutto ancora più sconfortante”.

Il sostegno

🔴 Dopo il concerto dei #FontainesDC al #Carroponte di Sesto San Giovanni, decine di persone si sono rivolte a noi per segnalare gravi disservizi e chiedere un rimborso. Altroconsumo raccoglie i reclami e supporta gli utenti che hanno subito disagi ⤵️https://t.co/TDfP7Ni9mN — Altroconsumo (@Altroconsumo) June 23, 2025

Lo staff di AltroConsumo, da parte sua, si mette a disposizione di chi ha partecipato al live del gruppo autore di dischi apprezzati dentro e fuori il mondo alternativo come “Romance” e “Skinty Fia”. Sul profilo X, per esempio, ha pubblicato un tweet in cui si annuncia, anche attraverso la Bacheca dei Reclami, supporto “agli utenti che hanno subito disagi”.

Tutte le istruzioni per aggiungersi al gruppo di fan dei Fontaines DC che hanno già chiesto il rimborso dell’intero prezzo del biglietto sono a disposizione sul sito di AltroConsumo.