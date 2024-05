Ghali canta “Non farò come la Rai” nel giorno dello sciopero dei giornalisti

Milano, 6 maggio 2024 – Non smette di far discutere il rapper milanese Ghali. Dopo le polemiche per il brano “Casa mia” portato a Sanremo 2024, l’artista di Baggio ha anticipato su instagram il video del suo nuovo brano ‘Paprika’, in cui canta “Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai”. In poche ore il video ha ricevuto migliaia di like e commenti.

Il video, pubblicato sui social proprio nel giorno dello sciopero dei giornalisti Rai, come hanno sottolineato in tanti nei commenti al post del rapper, ha sollevato un nuovo polverone. D’altronde Ghali – che già sul palco dell’Ariston aveva creato un caso dicendo “Stop al genocidio” – non è nuovo alle provocazioni e all’impegno civile. Nel rapper di Baggio è sempre stata forte l’urgenza di raccontare uno spaccato sociale quotidiano e reale. La sua musica ha cercato di andare incontro ai ragazzi come lui, figli di immigrati, con un patrimonio culturale diverso da quello italiano ma non per forza in contrasto. E proprio grazie alla sua musica Ghali è entrato nelle playlist dei giovani italiani con parole e narrazioni a loro lontane. L’obiettivo per Ghali è sempre stato quello di sensibilizzare, cercare di rendere attuale, come ha fatto anche oggi dal palco dei social.