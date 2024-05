Da Vigevano a Malmo: il lomellino Nicolas De Souza balla sul palco dell’Eurovision 2024

Malmo – Non c’è solo Angelina Mango a rappresentare l’Italia nella kermesse di Eurovision 2024 in corso a Malmo in Svezia. A tenere alta la bandiera azzurra ci sono anche alcuni ballerini che stanno facendo vedere il loro talento e la loro creatività. È il caso di un giovane vigevanese che si sta facendo notare da qualche tempo sui palcoscenici televisivi e nei teatri non solo in Italia ma anche in giro per l’Europa. Stiamo parlando di Nicolas De Souza, ventiquattrenne nato e cresciuto artisticamente in piena Lomellina, nel cuore della Pianura Padana.

In Svezia il giovane talento di Vigevano fa parte del corpo di ballo della cantante georgiana Nutsa Buzaladze che è approdata alla finale di sabato 11 maggio. La performance e la coreografia del corpo di ballo hanno contribuito al successo della cantante georgiana che ha staccato il biglietto per partecipare all’ultimo atto della prestigiosa manifestazione canora.

Comunque vadano a finire le cose si tratta di un’ennesima dimostrazione delle doti tecniche mostrate da Nicolas anche sul palcoscenico di Eurovision, manifestazione alla quale il ballerino aveva già partecipato in occasione dell’edizione organizzata a Torino nel 2022. Tra le tante apparizioni televisive il ventiquattrenne può annoverare la partecipazione alla prima edizione dello show Michelle Impossible, condotto da Michelle Hunziker, e al Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. Il suo talento si è formato presso la scuola vigevanese Spaziodanza e le sue capacità le ha messe in evidenza in varie occasioni, come per esempio la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio tenutisi nel 2023 a Doha, in Qatar, oppure al festival di Cannes, o anche a “Una voce per San Marino” oppure a Tirana per “Kenjia Magic”.

In teatro Nicolas ha fatto parte del cast di “Thriller live”, dedicato a Michael Jackson, ultimo tour internazionale della famosa produzione londinese. “Sto vivendo un’esperienza importante sia dal punto di vista professionale che da quello personale – confida De Souza – qui l’ambiente e l’aria che si respira sono molto belli e stimolanti. Il nostro gruppo è molto affiatato. Già aver conquistato la finale è tanta roba. Ora però vogliamo arrivare più in alto possibile dopo aver fatto un lavoro lungo e duro. Mentre aspettavamo i risultati della semifinale c’è stata un po’ di ansia, ma poi è arrivata la gioia per il risultato raggiunto. Il nostro ringraziamento va anche al pubblico italiano che ci ha incoraggiato e sostenuto. Stiamo vivendo momenti indescrivibili. Un’altra cosa bella è vedere che nello staff italiani, georgiani, albanesi e americani parlano una sola lingua: quella della professionalità”.

Tornando alla finale di Eurovision c’è da dire che la Georgia non centrava la qualificazione alla finale dal 2016. Progetti per il futuro? “Il sogno è andare negli Stati Uniti – afferma Nicolas – sto lavorando anche per raggiungere questo obiettivo”.