Chiara Ferragni svela il “giallo”: “E tutti pensavano che fossi io incinta”

Milano, 9 febbraio 2025 – Nelle scorse settimane i rumors di una nuova gravidanza si erano susseguiti. Tanto che alla fine la diretta interessata, Chiara Ferragni, aveva deciso di porre fine a tutti i dubbi fornendo la sua versione direttamente a Dagospia: “No, non sono incinta”. A far scattare qualche sospetto era stato l’avvistamento dell’influencer alla Mangiagalli di Milano. A distanza di qualche tempo il “giallo” è stato svelato. L’imprenditrice digitale aveva accompagnato la migliore amica, Veronica Ferraro, per una visita di controllo alla clinica ostetrica. A svelare il retroscena è stata la stessa imprenditrice digitale che ha condiviso su Instagram un video: “Quando ho accompagnato Vero in Mangiagalli e tutti pensavano che fossi io incinta”.

Veronica Ferraro ha annunciato qualche giorno fa la lieta notizia: è in attesa del suo primo figlio dal compagno, il musicista Davide Simonetta. “Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese -ha detto l’influencer e stilista raccontando il suo percorso -. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo”.

Veronica Ferraro parla della fecondazione assistita sul suo profilo Instagram

Sui social l’annuncio è stato accolto da centinaia di messaggi. Chiara Ferragni ha subito commentato : “La zia ti aspetta”. L’imprenditrice digitale è profondamente legata all’amica, in occasione del suo matrimonio lo scorso settembre, l’ha pubblicamente ringraziata per esserle stata vicina nel momento più difficile della sua vita. L’imprenditrice digitale si era infatti emozionata leggendo un messaggio rivolto a Ferraro: “Tendiamo a dimenticarci di ciò che le persone fanno e dicono ma non di come ci hanno fatti sentire. In tutti questi 17 anni di amicizia mi hai sempre fatta sentire al sicuro, a casa”.

Ora Chiara Ferragni si prepara a diventare nuovamente “zia” per due volte: nei prossimi mesi nasceranno non solo il figlio dell’amica Veronica ma anche anche sua sorella Francesca è nuovamente in dolce attesa. Intanto l’imprenditrice, dopo le polemiche degli scorsi giorni, è stata in Spagna per i premi Goya a Granata, che incoronano i protagonisti del cinema spagnolo, sfoggiando un look total red (firmato Ze Gracia) che non è certo passato inosservato.