Veronica Ferraro e Davide Simonetta aspettano un figlio, l'annuncio su Instagram: “Ti abbiamo sempre aspettato”

Milano, 7 febbraio 2025 – Veronica Ferraro e Davide Simonetta aspettano un figlio. L’influencer e l'autore - che si sta preparando al Festival di Sanremo - sono convolati a nozze l'estate scorsa e non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori. Veronica, tra le migliori amiche di Chiara Ferragni, ha anche rivelato di essere ricorsa alla fecondazione assistita e, più volte, ha raccontato il suo percorso sui social. La lieta notizia è arrivata oggi tramite il profilo Instagram della futura mamma.

“Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare”. Inizia così il dolcissimo post che accompagna un video di quasi tre minuti nel quale si vedono Veronica Ferraro e Davide Simonetta quando apprendono che diventeranno genitori, subito dopo la prima ecografia o quando lo comunicano agli amici o quando pensano come comunicarlo sui social.

Il racconto prosegue: “Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta”.

E infine: “Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato”. Ma sarà un maschietto o una femminuccia? Proprio in una delle clip, la futura mamma riprende il momento della scoperta del sesso del figlio e dice: “È un maschio e io me lo sentivo, tutti mi dicevano di no e, invece, io l'ho sempre saputo”.

I commenti di amici e follower

Subito dopo la notizia, il post si è riempito di commenti e cuoricini rossi. Tra i primi gli amici di sempre. “Troppo felice per voi. La zia ti aspetta”, ha scritto Chiara Ferragni. Seguita dalla sorella Francesca, in dolce attesa del secondo figlio: “Congratulazioni” e dalla più piccola di casa Valentina: “Un’emozione stupenda poter condividere questo stupendo percorso con voi”. Poi Giulia Gaudino: “Io ancora bloccata al momento in cui me l’hai detto la felicità! Amici sarete due genitori meravigliosi”, Chiara Biasi: “Piango tanto” e la neo mamma di Kian, Giulia Salemi: “Te l’avevo detto che era l’anno dei maschietti. Così felice per voi” .

Ma anche tanti follower che seguono Veronica. “ll video più dolce per annunciare il dono più prezioso, mi è arrivata tutta la vostra emozione”; “Siete una meraviglia e lo sarete ancora di più, congratulazioni ragazzi” e “Solo chi ha fatto tutte quelle fiale può capire e oggi vedere questo post dona speranza”.

La fecondazione assistita

In passato, nel marzo 2024, Veronica e Davide avevano raccontato le problematiche e la necessità di ricorrere alla fecondazione assistita per poter realizzare il sogno di diventare genitori. Nello specifico era stata l’amica di Chiara Ferragni ad esporsi e lo aveva fatto, anche quella volta, tramite un post su Instagram, corredandolo con foto senza trucco né filtri e video in cui Davide l’aiutava con le punture.

Veronica Ferraro parla della fecondazione assistita sul suo profilo Instagram

“Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli”, aveva rivelato la stilista milanese. E aveva proseguito: “Ormai la maggior parte delle mie amiche attorno a me aveva già una famiglia, ma non l’ho mai sentito come un peso, perché so che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sè”.

"Allo stesso tempo però, purtroppo, – aveva aggiunto – non possiamo sottrarci alle regole dell’orologio biologico. Quando io e Davide abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, ci siamo sottoposti a dei test e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente. Anche in quel caso non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque. L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta. Credo davvero che sia una tematica importante e sono contenta che ora se ne parli sempre di più anche in Italia...”. E l’annuncio: “Da qualche giorno ho iniziato il percorso di stimolazione ovarica e successivamente, dopo il matrimonio, porteremo a termine (speriamo con buoni risultati!) la fivet”.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta nel giorno del pick up degli ovociti (Foto profilo Instagram)

Poi un secondo post una settimana dopo, a fine marzo, la ritraeva in un letto di ospedale per il pick up degli ovociti e nel frattempo video e dirette con esperti per parlare dei vari metodi che esistono. Delle varie possibilità (politica permettendo) che la scienza ci ha dato per diventare genitori, laddove la natura – per vari motivi – ce le tolga. "Stamattina ho fatto il pick up degli ovociti e con questo ho concluso uno degli step che più mi spaventava del percorso di fivet che stiamo facendo io e Dave. Adesso non ci resta che sperare che gli ovociti siano sani, che diventino embrioni e vada tutto per il meglio”. E una rassicurazione a chi potrebbe trovarsi nella sua situazione: “Ragazze è fattibilissima come operazione! E’ lo stesso step che va fatto anche per l’eggs freezing (stimolazione + pick up), io personalmente oggi pomeriggio sono già in forze!”.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta nel giorno del matrimonio: 2E ci proveremo ancora da aver un figlio= (Frame video Instagram)

La promessa il giorno delle nozze

Il 12 settembre scorso, nel giorno delle nozze, nel suo discorso al marito, Veronica aveva detto: “Ci proveremo ancora ad avere un figlio, spero sia come te. Ma se rimarremo soli io comunque avrò già vinto tutto”. Parole che più di altre, all’interno di un discorso pieno di emozione e di amore, sono rimaste impresse. Perché per quanto sui social siamo abituati a vedere solo il meglio della vita di personaggi pubblici e influencer, pensando erroneamente che sia tutto lì, c’è tanto altro che non vediamo e che spesso non viene mostrato.