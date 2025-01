Chiara Ferragni smentisce le voci di un figlio con Tronchetti Provera: “Non sono incinta”

Milano, 12 gennaio 2025 – Dopo settimane di illazioni, “pancini sospetti”, visite in cliniche ginecologiche ancora più sospette, è la diretta interessata a smentire una volta per tutte le voci su di lei: “Non sono incinta”. Parliamo, ovviamente, di Chiara Ferragni, che veniva data in dolce attesa di un terzo figlio dal suo nuovo amore, Giovanni Tronchetti Provera. Non è così.

"Caro Dago (D’Agostino, ndr) so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”. A pubblicare la laconica smentita è il sito Dagospia, sempre sul pezzo sulle questioni di gossip.

Ma com’era nata la “voce” che l’imprenditrice digitale, fresca di separazione con Fedez, fosse in gravidanza? In origine era stato Fabrizio Corona, non proprio un amico dell’influencer cremonese, a fare una “profezia” sulla nuova coppia, prevedendo l’annuncio di una nuova gravidanza entro aprile 2025. Poi ci si era messa anche la paparazzata di Ferragni fuori dalla clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, qualche giorno fa. "Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica, la stessa in cui nell’aprile 2021 è venuta alla luce la sua secondogenita", ha scritto la rivista Oggi, i cui fotografi avevano immortalato l’arrivo e la partenza della 37enne. Tanto è bastato per scatenare l’ipotesi di una nuova gravidanza.

Ora arriva la smentita. E intanto i due freschi innamorati si godono la loro storia d’amore, non lontano dai paparazzi, ma almeno lontano dai social, nel senso che sui profili social della sempre prolifica Ferragni, Tronchetti Provera non c’è. Ma l’altra sera, al concerto di Max Pezzali, sono stati immortalati (e pubblicati) insieme, in compagnia di Max e della moglie Debora Pelamatti.