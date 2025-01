Davide Simonetta, il re Mida del pop: a Sanremo in gara con 5 canzoni

Mai così tante, mai così tanto. Sono cinque le canzoni che Davide Simonetta, affermatissimo produttore, compositore, arrangiatore di brani di grande successo ha preparato per l’ormai prossimo Festival di Sanremo.

Cinque canzoni firmate dall’artista cremasco, secondo solo a Federica Abbate che ne firma sette e due in più rispetto alla passata edizione, dove ne schierava tre tre e dove era arrivato terzo, firmando la hit “Sinceramente“ di Annalisa. Quest’anno Simonetta ha lavorato con Francesco Gabbani con il quale ha prodotto “Viva la vita“, Achille Lauro con “Incoscienti Giovani“, Elodie con “Dimenticarsi“ alle 7, che risulta già superfavorita, Francesca Michielin con “Fango in paradiso“ e Rocco Hunt con “Mille vote ancora“. Un gran lavoro che lo ha lasciato esausto ma molto soddisfatto.

Andrà a Sanremo per le esibizioni delle sue canzoni?

"No, ormai sono dieci anni che assisto al Festival, ma quest’anno ho deciso di restare a casa”.

C’è una ragione?

"Preferisco stare con mia moglie e poi in quei giorni terminerò il trasloco del mio studio.. ho lasciato la mia Bagnolo Cremasco per Milano, starò più vicino alla mia Veronica (Ferraro, influencer fra le migliori amiche di Chiara Ferragni, ndr)”.

Cinque canzoni in gara, una bella soddisfazione.

"Sì, sono soddisfatto del mio lavoro. Con ciascuno degli artisti abbiamo avuto rapporti diversi, ma tutti soddisfacenti. Sono contento di quel che ne è uscito”.

C’è una canzone alla quale è più legato?

"Difficile fare scelte. Devo però dire che è stato bello lavorare con Achille Lauro perché il risultato rispecchia tutti i miei gusti musicali. E poi lui è un perfezionista e vuole ottenere sempre il massimo”.

E con Elodie (che le indiscrezioni danno come super favorita)?

"Per lei ho scritto tanto. È stato un lavoro lungo, ma alla fine il risultato è ottimo”.

E gli altri cantanti con le altre canzoni?

"Di alcune faccio il produttore, di altre il compositore. Ciascuno ha un carattere e le sue esigenze. Per Francesco Gabbani ho scritto la musica, mentre per Elodie il testo. Per Francesca Michielin ho fatto anche da produttore, oltre a scrivere le parole. Per Rocco Hunt, la musica”.

C’è una sua canzone favorita?

"Sono tutte canzoni mie, vedremo che accoglienza avranno. Certo, non è stato facile, ma alla fine il risultato mi ha ripagato del lavoro”.

Dopo Sanremo e il trasloco si prenderà un po’ di vacanza?

"A Natale sono stato con mia moglie in Oman...”.

Prossimi impegni?

"Stiamo preparando il nuovo disco di Annalisa. Sarà una sorpresa”.