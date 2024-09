Veronica Ferraro e Davide Simonetta, matrimonio vip a Villa Semenza: ospiti, il messaggio di Chiara Ferragni, look e menù delle nozze

Nella Brianza Lecchese è andato in scena il matrimonio tra il Davide Simonetta e Veronica Ferraro. La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì a Villa Semenza, alla presenza della famiglia, degli amici e di tanti volti noti della musica e dello spettacolo. Del resto Simonetta (lodigiano, classe 1983) è uno dei compositori e musicisti più prolifici e apprezzati degli ultimi anni e si è potuto concedere il lusso di accompagnare la festa di nozze con le canzoni di amici e colleghi che fanno parte del Gotha del panorama musicale italiano: dalla regina Annalisa passando (che si è esibita con l’accompagnamento al piano del marito Francesco) per Tananai senza dimenticare Giuliano Sangiorgi e Dargen D’Amico.

Come testimoniano i video e le foto postate sui social i festeggiamenti sono stati infatti allietati dalle note di hit come “Estate” e “Tango”, conferendo un’atmosfera ancora più magica a una giornata speciale. In prima fila nei festeggiamenti anche Chiara Ferragni, grande amica della sposa. L’imprenditrice digitale si è emozionata leggendo un messaggio rivolto a Ferraro: “Tendiamo a dimenticarci di ciò che le persone fanno e dicono ma non di come ci hanno fatti sentire. In tutti questi 17 anni di amicizia – ha detto in un abito color cipria, arricchito da inserti a fiori – mi hai sempre fatta sentire al sicuro, a casa”. Come ricordato dall’influncer, Ferraro le è stata accanto anche nel momento più duro, quello del febbraio scorso, quando è deflagrato il “pandoro gate”. Presenti alle nozze anche Chiara Biasi, Giulia Salemi (in dolce attesa) insieme al compagno Pierpaolo Pretelli.

La cerimonia si è svolta all’esterno, nel giardino della villa, al termine di un lungo viale riccamente adornato di fiori. La sposa – fasciata in un elegante abito bianco con un lungo velo – si è commossa durante la lettura delle promesse del compagno e non è riuscita a trattenere le lacrime. Per i festeggiamenti Ferraro ha effettuato anche un cambio di look, scegliendo un vestito scintillante con un sinuoso taglio sui fianchi. Il rinfresco è avvenuto in una elegante tavola imperiale, sempre all’esterno. Il menù prevedeva piatti amati dai due neo sposi: “Come a casa”, “La pasta di Veronica” e le “Polpette di Davide”, infine la torta. Speciale e a tema: a forma di pianoforte.