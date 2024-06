Fedez sbarca su Onlyfans, apre un canale a tre mesi dalla rottura con Chiara Ferragni: “Sesso esplicito? Ma va”

Fedez, a tre mesi dalla sepazione con Chiara Ferragni, ha annunciato l’intenzione di aprire un profilo su Onlyfans: “Tutti mi dicono che devo ripulire la mia immagine e io apro un canale”, ha detto a Giuseppe Cruciani durante l’ultima puntata del programma La Zanzara, su Radio 24. Il canale targato Fedez sarà pubblico nei prossimi giorni.

OnlyFans è una piattaforma online dove i creatori di contenuti possono condividere foto, video e altro materiale con i loro abbonati, che pagano una quota mensile. Utilizzata principalmente per contenuti per adulti, offre ai creatori la possibilità di guadagnare direttamente dai fan, mantenendo il controllo sul proprio lavoro.

C’è chi potrebbe dire che al rapper – che ha due figli, Leone e Vittoria – non servano i soldi, ma su Onlyfans si può guadagnare molto: alcune celebrità statunitensi lo hanno già fatto. “Ho firmato una collaborazione con OnlyFans per un mio canale, lo dico a te prima che ai miei genitori”, ha detto a Cruciani.

E alla domanda se intenda pubblicare contenuti a luci rosse, risponde: “Sesso esplicito? Ma va, un sacco di star americane lo usano per altro, per raccontare la loro vita, non per il sesso”. Potrebbe essere l’inizio di una nuova “politica” per la piattaforma statunitense conosciuta soprattutto per essere utilizzata da donne che, in cambio di denaro, offrono prodotti hard ai loro abbonati.