Fedez, voci di un flirt segreto con Taylor Mega. E Chiara Ferragni la blocca sui social

Milano - Ci sarebbe un nuovo colpo di scena nelle vicende del cuore degli ormai ex Ferragnez.

Lo racconta in esclusiva il settimanale 'Diva e donna' in edicola: Fedez avrebbe avuto un flirt segreto con la celebre influencer Taylor Mega. Secondo il retroscena ricostruito dal settimanale, Chiara Ferragni e il suo team avrebbero bloccato sui social l'account di Taylor Mega (che conta 2,8 milioni di follower) .

Fedez, prima che l'attuale frequentazione con la modella francese Garance Authiè occupasse le pagine dei giornali, avrebbe avuto un flirt con Taylor e l'incontro, rimasto finora segreto, sarebbe andato in scena a Milano: questo non avrebbe lasciato indifferente la Ferragni che, sempre secondo le voci raccolte, da qualche tempo sarebbe a conoscenza del debole del suo ex per Taylor Mega, nome d’arte Elisia Todesco, trentenne friulana, nota anche al pubblico televisivo per aver preso parta a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip.