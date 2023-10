La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez. Parola d’ordine: marmo

Milano – “New house is almost ready”, annuncia Chiara Ferragni dal suo profilo Instagram, che ha pubblicato il nuovo – ormai periodico – aggiornamento dell’avanzamento lavori del nuovo appartamento in Citylife. Un format, quello dell’home tour fin dagli esordi del cantiere, che piace molto ai follower, che hanno potuto in qualche modo seguire passo passo la nascita del mega attico che Chiara e il marito Fedez hanno acquistato a poca distanza dall’attuale appartamento. La nuova dimora sorge nella parte sud di Citylife, vicino a piazza Giulio Cesare, nel nuovo complesso di lusso chiamato Residenze Libeskind II con giardini, palestra e piscina condominiale.

Un altro angolo impreziosita dal marmo

Mentre nei primi post si vedeva un cantiere agli esordi, ormai la penthouse, progettata fin nei minimi dettagli dallo studio di architettura 131design, dell’amico di sempre Filippo Fiora, è quasi pronta. È il momento delle rifiniture, come si può vedere da una story su Instagram dello stesso Fiora, che mostra il montaggio di uno splendido lampadario Poliedri.

Un bellissimo lampadario su misura ancora da terminare

La parola d’ordine di questo appartamento su due livelli, unito da una scala a chiocciola che si fa notare, è: marmo. Dalle foto condivise dalla imprenditrice digitale, diverse stanze avranno marmo alle pareti. Non solo. La stessa cucina è in parte in marmo grigio con striature bianche e un’isola dello stesso materiale.

Marmo anche in cucina

Più chiari i toni del salone, dove dovrebbe anche esserci un camino.

Nel salone ci sarà anche un caminetto

Qualche settimana fa, sempre in una sorta di home tour, Chiara aveva mostrato anche i bagni dei piccoli Leone e Vittoria. Insomma, sembra che non manchi molto al trasloco della famiglia più social del web. E certamente non mancheranno altre immagini della dimora una volta terminata.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp de Il Giorno clicca qui.