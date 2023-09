Chiara Ferragni mostra la nuova casa di Citylife: il bagno rosa di Vitto, la scala, le stampe. Ecco come sarà

Milano – Un bagno solo per Vittoria, uno solo per Leone. Una scala a chiocciola che non passa inosservata a unire i due piani e poi geometrie, righe e stampe. La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è “almost ready”, come dice lei in un post su Instagram (e dove, se no?) in cui mostra, attraverso una serie di scatti, i progressi del cantiere ormai agli sgoccioli dell’attico su due piani affacciato sul verde di Citylife, il quartiere di Milano dove i Ferragnez già vivono in affitto e che non vogliono lasciare. La bionda imprenditrice digitale ha fatto una visita alla nuova dimora, che avrebbe dovuto essere pronta questa primavera, insieme all’amico di sempre Filippo Fiora, che è architetto e che fin dall’inizio lavora al progetto di questa casa con il suo studio di architettura “13.1 design”.

Chiara e Federico hanno scelto la parte sud di Citylife, vicino a piazza Giulio Cesare, nel nuovo complesso di lusso chiamato Residenze Libeskind II con giardini, palestra e piscina condominiale.

Dalle foto condivise in questi mesi dall’influencer cremonese è possibile farsi un’idea di come sarà la nuova casa che, come detto, è di nuovissima realizzazione. Come già la casa attuale, quella nuova sarà moderna e mescolerà stili e colori, dando l’aria di essere ben lontana dal gusto classico delle case d’epoca milanesi.

Un dettaglio del pavimento della cabina armadio

I bagni saranno diversi, almeno tre: uno grande sui toni del beige con una vasca freestanding vicino alle finestre; uno rosa per la piccola Vittoria e uno, grande, sui toni del grigio per il primogenito Leone.

La vasca freestanding

Il bagno della piccola Vittoria

L’appartamento si sviluppa su due piani, collegati da un’imponente scala a chiocciola piuttosto vistosa.

La scala che collega i due piani

La camera da letto sarà collegata a una sorta di cabina armadio ma chiusa (al contrario di quella attuale, che ha tutti gli abiti in bella vista) con il pavimento in parquet che fa un gioco chiaroscuro che sembra un sole con i raggi. Qualcosa di simile anche sul soffitto di una camera, che si può ipotizzare essere di uno dei piccoli Ferragnez.

Nella cabina armadio

Il progetto di questa casa, come detto, è stato seguito dallo studio 13.1 dell’amico Filippo Fiora insieme a Federico Sigali. Gli stessi che hanno curato la splendida casa di Veronica Ferraro, influencer e amica del cuore di Ferragnez, casa immortalata anche sulle pagine di Architectural Digest.