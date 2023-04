Chiara Ferragni, ecco la nuova casa a Citylife. Sopralluogo senza Fedez nel superattico

Checking on the new house, tradotto: controllo la nuova casa. Così recita il sintetico post su Instagram di Chiara Ferragni per documentare l’avanzamento lavori nel superattico dove la famiglia Ferragnez si trasferirà a ristrutturazione finita. Le foto, come sempre, parlano più dei messaggi e raccontano di un attico su due piani affacciato sul verde di Citylife, il quartiere di Milano dove la Ferragni e Fedez già vivono in affitto e che non vogliono lasciare.

Tutte le case dei Ferragnez

La scelta

La decisione di trasferirsi in un altro appartamento più grande risale alla nascita di Vittoria, 2 anni, la seconda genita della coppia più invidiata di Italia e sorellina di Leone. C’è bisogno di più spazio ed ecco dunque prendere forma il superattico dove i lavori sono iniziati lo scorso anno e procedono meno velocemente del previsto, visto che, secondo qualcuno, sarebbero dovuti finire nella primavera del 2023. Ma si sa come vanno queste cose.

La vista panoramica

La visita con la sorella

Nel sopralluogo odierno Chiara Ferragni è apparsa tutt’altro che turbata mentre svela ai suoi followers il meraviglioso panorama sulla Fiera di Milano e gli immensi spazi delle stanze da cui pendono ancora i fili dell’elettricità e la sinuosa scala a chiocciola. I pavimenti non sono ancora pronti. Si intravede invece la sagoma del camino, davanti al quale la Ferragni posa sorridente e “vittoriosa”, prima del selfie con la sorella minore Valentina. Fedez non c’è ma tant’è.

Le sorelle Ferragni

Come sarà la nuova casa

La famiglia ha scelto la parte sud di Citylife, vicino a piazza Giulio Cesare, nel nuovo complesso di lusso chiamato Residenze Libeskind II con giardini, palestra e piscina condominiale, dove ha acquistato un attico su due piani con finestre panoramiche unito da una scala a chiocciola.