Ztl del Quadrilatero della moda, ci siamo: da lunedì 15 settembre via alle multe

Milano – Da lunedì 15 settembre all’interno della Zona a traffico limitato del Quadrilatero si inizierà a comminare multe, in caso di violazione delle regole, attraverso le telecamere installate ai varchi di accesso. Attiva 24 ore su 24, la Ztl è compresa nell’area delimitata dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, Cino del Duca e dall’area pedonale di corso Vittorio Emanuele. I residenti e i proprietari di box, una volta registrata la targa sul sito del Comune, possono accedere sempre, mentre è necessario registrare volta per volta la targa dei veicoli di chi accompagna residenti e domiciliati. E in questo caso l’ingresso è consentito per un solo veicolo al giorno.

Il dovere di registrarsi vale anche per i veicoli riservati all’organizzazione di manifestazioni o eventi, oppure servizi di lavanderia, artigiani e imprese che abbiano contratti di lavoro continuativi, addetti alla raccolta dei rifiuti, veicoli elettrici o ibridi per servizio postale o i veicoli di proprietà o in disponibilità ad agenzie stampa, giornali, quotidiani, radio e televisioni. Per i mezzi di imprese di pronto intervento o quelli presi in custodia (servizio car valet) è necessario chiedere l’autorizzazione entro le ore 24 del giorno successivo all’accesso. Mentre per i clienti degli hotel o dei parcheggi in struttura, la segnalazione è a carico degli stessi hotel o delle stesse autorimesse. Sono previste deroghe e fasce orarie dedicate per i mezzi a servizio delle attività economiche.

Le deroghe

Quanto ai veicoli destinati al trasporto di merci, possono accedere nella Ztl tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 20 all’1 di notte, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. Se questi veicoli sono utilizzati per la consegna di prodotti freschi o lievitati possono entrare anche dalle 4.30 alle 7.30. Per le imprese che effettuano attività di corriere espresso internazionale è possibile chiedere la deroga di accesso anche dalle 16 alle 18. I veicoli per il trasporto di alimenti deperibili, come i furgoni isotermici o coibentati, hanno tre fasce di accesso possibili: dalle 9 alle 11, dalle 16 alle 18 e dalle 20 all’1 di notte. Mentre per i mezzi trasporto merci diretti alle aree pedonali di San Paolo, San Raffaele, via Berchet, un tratto di via Marino, via Ugo Foscolo, via Ragazzi del ‘99 e via Santa Redegonda è possibile l’ingresso tutti i giorni dalle 2 di notte alle 8 del mattino. Per il primo anno, fino all’11 maggio 2026, moto e scooter entreranno nella Ztl a qualsiasi ora.

Le critiche

MonteNapoleone District, l’associazione che riunisce le boutique del Quadrilatero, è critica: “Esprimiamo forte preoccupazione per gli effetti negativi dell’introduzione della Ztl – si legge in una nota – e ribadiamo la nostra contrarietà alla luce di evidenze concrete, tra riduzione del traffico del 20% e calo dei fatturati degli associati fino al 60%, in controtendenza rispetto all’andamento positivo dei primi 4 mesi dell’anno. A questo si aggiunge una percezione crescente di disordine urbano: si continua a registrare una presenza sempre più consistente di furgoni che circolano e sostano nell’area. È urgente un confronto con le istituzioni per rivedere misure che stanno generando effetti controproducenti e rischiano di compromettere l’attrattività e l’equilibrio economico del distretto dello shopping più prestigioso al mondo”.