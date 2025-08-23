Risse e pestaggi, sospesa la licenza per 15 giorni a un locale

Milano, 23 agosto 2025 - Quindici giorni di sospensione della licenza per il “Life Club’’in viale Piero e Alberto Pirelli.

Lo ha deciso il Questore di Milano Bruno Megale e Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Greco Turro hanno notificato la sospensione al titolare del locale. Il tutto per una serie di risse e pestaggi che negli ultimi mesi hanno richiesto più volte l’intervento della polizia

A metà maggio, i poliziotti erano intervenuti in viale dell’Innovazione per la segnalazione di un’aggressione e sul posto avevano notato due persone ferite dopo aver trascorso la serata nel locale. secondo quanto ricostruito dagli agenti a uno dei due era stato spruzzato spray urticante da un addetto alla sicurezza e, dopo essersi allontanati, i due erano stati raggiunti da un gruppo di avventori che, per futili motivi, li avevano aggrediti.

Una settimana dopo i poliziotti, transitando nei pressi della discoteca, erano intervenuti per una lite tra donne, per motivi di gelosia, al termine della quale un’avventrice era stata soccorsa e aveva riportato una prognosi di sette giorni. L’8 giugno scorso gli agenti della Polizia di Stato erano intervenuti nei pressi del locale per la segnalazione di una rissa tra più avventori. Il 15 giugno, inoltre, gli agenti erano intervenuti due volte nella stessa giornata prima per una lite tra due donne e poi quando, al momento della chiusura, avevano trovato un cliente ferito disteso a terra che, senza apparente motivo, era stato aggredito da sei avventori. Infine, il locale è risultato essere già destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza, emesso nel 2024 durante la precedente gestione, per analoghe problematiche.