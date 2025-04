Meteo Milano e Lombardia: scatta l’allerta per pioggia e vento. Ombrelli aperti anche a Pasqua

Aprite gli ombrelli e preparatevi alle raffiche di vento: oggi, mercoledì 16 aprile, scatta l’allerta meteo in varie zone della Lombardia, come annunciato ieri dalla Protezione Civile. E fino a Pasqua e Pasquetta durerà il clima instabile con piogge più o meno deboli: non proprio l’ideale per chi vuole concedersi una gita fuoriporta.

“Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio – si legge nella nota emessa dalla Prociv – più sparse e deboli su pianura orientale e alta Valtellina, più insistenti e a tratti forti, localmente temporalesche, sui settori occidentali della regione e sulle Prealpi. Venti “in rinforzo” da Est da primo mattino su pianura, appennino e Garda; sui rilievi settentrionali venti forti da Sud in quota (oltre 1500 metri), tendenti nella giornata a rinforzare parzialmente anche alle quote inferiori e a disporsi da Est-Sud-Est”.

Questa mattina ci sarà una nuova valutazione degli scenari meteo da parte del Centro Funzionale della Protezione Civile e verranno eventualmente ricalibrati i codici di allerta validi da oggi pomeriggio fino a giovedì 17: allerta arancione per rischio (moderato) idrogeologico nella zona dei laghi del Varesotto, allerta gialla per rischio (ordinario) idraulico e idrogeologico dalle prealpi varesine al Lario, fino alla provincia di Milano e alla pianure della bassa padana; allerta gialla (rischio ordinario) per forte vento nelle prealpi e pianure orientali e nell’appennino pavese.

Ma andiamo a vedere le previsioni di 3Bmeteo.it per i prossimi giorni che annunciano precipitazioni per tutta la settimana santa, Pasqua e Pasquetta comprese.

Mercoledì 16 aprile

Un'area di bassa pressione abbraccia la Lombardia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge ovunque in intensificazione serale.

Giovedì 17 aprile

Tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico su basse pianure occidentali e Orobie giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su basse pianure orientali e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Venerdì 18 aprile

Molte nubi sin dal mattino e deboli piogge in serata. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sulle Orobie cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge.