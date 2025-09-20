Una nuova isola pedonale davanti alle scuole

Una nuova isola pedonale fa capolino davanti ai plessi scolastici di Bresso. Dopo quella di via Marconi per la elementare "Papa Giovanni XXIII", una seconda è stata creata da pochi giorni in via don Sturzo, nel tratto stradale tra piazza de Gasperi e l’incrocio con via Piave, di fronte all’ingresso del plesso scolastico che ospiterà, fino al prossimo giugno, sia la elementare "Enrico Romani" sia la media "Alessandro Manzoni", che ha traslocato qui dalla sua sede di via Patellani per i lavori di riqualificazione Pnrr.

Ovviamente, il nuovo spazio pedonalizzato sarà attivo solo 2 ore al giorno, vale a dire al mattino, dalle 8 alle 9, e al pomeriggio, dalle 16 alle 17, per tutti i giorni del calendario scolastico 2025-2026: i bambini potranno così entrare e uscire in sicurezza dall’ingresso dell’edificio didattico di via don Sturzo, dove li attenderanno i genitori, i nonni e i parenti. In poche parole, in questi 100 metri di via don Sturzo, il transito veicolare sarà vietato nelle due fasce di orario previste.

Il Comune di Bresso ha già indicato le deviazioni stradali dei flussi viabilistici in questa zona centrale del quartiere "San Carlo" dove si trova, appunto, la scuola.

Giuseppe Nava