Uccise la madre. L’agente: "Appena ci vide, mise le mani avanti"

"Quando siamo arrivati, lui si presentava agitato. Ha messo subito le mani avanti, dicendo: ‘Io non ho fatto nulla, sono uscito dal bagno e l’ho trovata a terra‘". È la testimonianza di uno degli agenti intervenuti la notte del 13 gennaio nella casa di via Wildt dove Pietro Federico Crotti, 47 anni, secondo i pm ha strangolato con una cintura e ucciso la madre 75enne Piera Stefanina Riva, fingendo che fosse morta per una caduta accidentale.

Nella seconda udienza del processo per omicidio volontario pluriaggravato, è stata sentita anche un’operatrice sanitaria intervenuta quella notte nell’appartamento: "Al nostro arrivo, il figlio fumava alla finestra. Ci ha detto: ‘È qui‘, con tutta calma. Pensavo fosse un vicino di casa". Sempre secondo il suo racconto, Crotti avrebbe dato in pochi minuti versioni diverse sull’orario in cui aveva visto l’ultima volta la madre viva. "Diceva di averci chiamati subito. Ma dalle condizioni in cui era il corpo, si trovava lì da diverse ore".

Secondo le indagini della Squadra Mobile e coordinate dalla pm Giancarla Serafini, prima di chiamare il 118 l’uomo aveva scattato foto e realizzato video col telefono, mostrando il corpo della donna già morta e usando in quei filmati finte espressioni d’affetto. La Corte d’Assise presieduta dalla giudice Antonella Bertoja dovrà decidere sulla richiesta avanzata dal difensore Carmelo Scambia di sottoporre il 47enne a una perizia psichiatrica. La prossima udienza il 29 settembre.