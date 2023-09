Maltempo nel Milanese, mamma e figli miracolati: "Ho visto l’albero cadere e ho avuto la prontezza di salvare i miei bambini"

«Ho visto l’albero che mi stava cadendo sulla macchina, per fortuna ho avuto la prontezza di lasciare l’auto in moto e mettere in salvo i miei figli", racconta al Tg3 una giovane mamma che venerdì verso le 16.30 era andata a prendere i bambini a scuola. La tromba d’aria è durata uno, forse due minuti, ma ha causato danni ingenti, ha fatto volare tetti, cassonetti dei rifiuti, cartelloni stradali, abbattuto alberi e qualche impalcatura. Nessun ferito. "Un colpo di fortuna ha fatto sì che nonostante il turbine sia passato vicino alle scuole proprio all’orario d’uscita, nessun bambino si sia fatto male – afferma il sindaco Angelo Bosani –. Le cose si possono ricostruire e riparare dopotutto, e per quanto di competenza il Comune contribuirà a farlo".

All’indomani della tromba d’aria che si è abbattuta su Pregnana si contano i danni e si lavora per ripristinare una parvenza di normalità. Elenco dei danni alla mano, in serata il sindaco ha firmato un’ordinanza di divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi comunali, chiusura del cimitero e divieto di utilizzo del centro sportivo comunale Cogliati. Lezioni regolari domani in tutte le scuole, dall’infanzia alle medie, ma con alcune limitazioni: un albero caduto all’interno del cortile della scuola primaria ha causato danni ai finestroni della palestra, che resterà inagibile per alcuni giorni.

"Venerdì sera il nostro ufficio tecnico e la polizia locale hanno lavorato fino a tardi – racconta il primo cittadino –. Alcuni dipendenti non erano in servizio o avevano già finito il turno e sono tornati in ufficio spontaneamente, rimanendo poi al lavoro insieme a noi, alla protezione civile, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Molti volontari si sono attivati per dare una mano, le imprese di ogni tipo ci hanno fornito aiuto o si sono rese disponibili a farlo, insomma i pregnanesi non si tirano mai indietro". Particolare attenzione ai plessi scolastici dove, domani mattina, saranno fatti ulteriori sopralluoghi. Dallo stabilimento Sacchital Group di via Castellazzo la direzione aziendale fa sapere che "ci sono stati danni alle strutture perimetrali e al tetto dell’edificio esterno che ospita la mensa aziendale, che resterà chiusa per qualche giorno".