Pronto Soccorso. Il neodirettore è Di Domenico

È il dottor Sandro Luigi Di Domenico (nella foto) il nuovo direttore del Pronto Soccorso. È in carica dal primo luglio 2025 con la nomina arrivata a conclusione del concorso pubblico dell’Asst Melegnano e della Martesana. Il neodirettore arriva dal Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, dove dal 2008 a fine 2024 ha prestato servizio al pronto soccorso del nosocomio milanese. Il suo obiettivo è "di confermare e promuovere i livelli di qualità e competenza della struttura". La medicina d’urgenza rappresenta infatti un baluardo per la gestione dei pazienti fragili e delle patologie gravi, tempo dipendenti. Di Domenico ha accettato l’incarico con la speranza di "creare un Pronto soccorso accogliente e capace di rispondere alle esigenze di salute della comunità".

"L’incarico a Di Domenico – spiega il direttore generale Roberta Labanca – è conferma non solo dell’attenzione e della valorizzazione delle professionalità aziendali, e dell’impegno a promuovere qualità e crescita dell’intera struttura, ma anche della consapevolezza dell’importanza di una struttura, quella del Pronto Soccorso, vitale per la gestione della salute dei pazienti". Nel curriculum del nuovo direttore del pronto soccorso del Predabissi spicca la partecipazione alla realizzazione dell’ambulatorio migrante di Niguarda, del quale è stato co-fondatore. I medici del Pronto Soccorso sono esclusivamente dedicati a quest’attività, in gran parte hanno esperienza pluriennale, con solide competenze nell’emergenza-urgenza. Anche gli infermieri in servizio al Pronto Soccorso sono selezionati e qualificati per l’attività in emergenza-urgenza, esclusivamente dedicati all’attività di Pronto Soccorso.

Mas.Sag.