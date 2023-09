Temporale e tromba d’aria. Decine gli alberi caduti e i tetti scoperchiati dal vento

Danni ingenti causati dalla tromba d’aria che si è abbattuta ieri intorno alle 17 sul Nordovest milanese, con epicentro a Rho e Pregnana. Minuti di paura per la furia del vento che ha sradicato alberi e danneggiato auto, case e ditte. A Pregnana si contano decine di tetti scoperchiati. Un albero è caduto nel giardino posteriore della scuola primaria Manzoni, che è stata evacuata. In campo sono scesi 6 mezzi del comando di Milano tra vigili permanenti (Rho, Legnano e sede centrale) e volontari di Inveruno, Magenta e Corbetta per un totale di 30 uomini: decine le chiamate per richieste di intervento. A Rho alcune strade sono state chiuse. "Si invita la cittadinanza a evitare spostamenti. Tutte le forze dell’ordine e la protezione civile sono all’opera per ripristinare la situazione", l’allarme lanciato dal Comune di Rho. La polizia locale con 5 pattuglie, i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile hanno sgomberato le strade dai rami e dai tronchi. Molte le piante ad alto fusto sradicate, che hanno provocato danni alle auto in sosta. Tetti e lamiere hanno subìto danni, oltre ad alcune tensostrutture completamente divelte tra cui la nota azienda di floricultura di Castellazzo di Rho. Qualche impalcatura è crollata. La tromba d’aria, ripresa da alcuni video, è diventata virale sui social. Danni anche alle stazioni di Rho e di Vittuone. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore alla messa in sicurezza delle aree dove sono state segnalate strutture pericolanti e alberi caduti, e per tagliare rami che avrebbero potuto staccarsi. Sempre a Rho solo nel tratto di corso Europa, dopo villa Burba, è caduta una ventina di piante. Particolarmente colpiti i quartieri San Giovanni e Stellanda. Devastato il parco di via Labriola. A causa della forte pioggia a Rho si sono allagate alcune strade, in particolare il sottopasso di corso Europa. Colpita anche Canegrate. "La situazione è stata ripristinata e messa in sicurezza in tutti i punti della città – dice il sindaco di Rho Andrea Orlandi – stanno finendo solo in via Parri. Da domani e nei prossimi giorni Interverremo invece sui punti dove c’è da rimuovere alberi caduti. Si sono verificati parecchi danni soprattutto in proprietà private. Per fortuna nessun ferito neanche lieve".