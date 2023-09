Tromba d’aria a Rho, danni a case e serre. I titolari di una floricoltura: “Il finimondo”

Rho (Milano), 23 settembre 2023 – Era annunciato ed è arrivato: il maltempo, venerdì pomeriggio, si è abbattuto sulla Lombardia. Particolarmente colpito il Milanese, tra Rho e Pregnana, dove una tromba d’aria ha creato non pochi danni.

Tromba d'aria a Rho, serre distrutte in una floricoltura (Frame video Localteam)

Pregnana Milanese

A Pregnana si contano decine di tetti scoperchiati. Un albero è caduto nel giardino posteriore della scuola primaria Manzoni, che è stata evacuata. In campo sono scesi 6 mezzi del comando di Milano tra vigili permanenti (Rho, Legnano e sede centrale) e volontari di Inveruno, Magenta e Corbetta per un totale di 30 uomini: decine le chiamate per richieste di intervento.

Rho

A Rho alcune strade sono state chiuse. Molte le piante ad alto fusto sradicate, che hanno provocato danni alle auto in sosta. Tetti e lamiere hanno subìto danni, oltre ad alcune tensostrutture completamente divelte tra cui la nota azienda di floricoltura di Castellazzo di Rho. Qualche impalcatura è crollata.

La testimonianza dalla Floricoltura Clamer

La perturbazione ha causato notevoli danni alla "Floricoltura Rho" di Giulia Clamer. Molte serre sono state distrutte ed è stato divelto parte del tetto dell’abitazione dei proprietari. Personale e volontari sono al lavoro per sistemare i danni e mettere al sicuro le piante.

“Abbiamo iniziato a vedere detriti e oggetti che volevano in direzione Pregnana e ho detto ‘quest’aria non mi piace’. Così, h chiesto a mia madre di entrare in casa”, ha raccontato Daniel Mc Millan, figlio della titolare dell’attività, in un video a Localteam. Poi, “è arrivato il finimondo”. E ancora: “Non riuscivo a chiudere la porta di casa, il vento era molto forte e mi buttava indietro con una forza che non avevo mai sentito prima”. Infine, la conta dei danni: “Una parte del tetto della nostra abitazione è stato scoperchiato nella navata frontale, dove c’è il balcone. Metà serre distrutte: in tre si è rotta la struttura e sono da buttare, nelle altre si sono spaccati i teli e qualche vetro, ma si possono sostituire. Per quanto riguarda la coltivazione, stiamo cercando di recuperare un po’ di piante e di rimettere a posto tutto”.