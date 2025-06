Torna “Short Out”: cinema, talk e visite serali al Ninfeo

Quarta edizione di Short Out dal 1° al 6 luglio 2025 a Villa Litta a Lainate. Il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’associazione Tutti Frutti, in collaborazione con il Comune conferma anche quest’anno il format consolidato, accessibile e gratuito. Il tema scelto per questa edizione è "I confini della memoria", un’indagine sulle molteplici forme in cui si manifesta il ricordo: storico, personale, sociale, digitale, artistico. "Il festival è diventato un punto di riferimento per la promozione culturale e la partecipazione giovanile - dichiara Paola Ferrario, assessore alla Cultura -. Grazie al festival e durante le serate nel compendio di Villa Litta si uniscono con anche l’opportunità di visitare il Ninfeo in versione serale".

Il cuore pulsante di Short Out 2025 sono i cortometraggi in concorso, proiettati all’aperto nella cornice del Teatro Naturale di Villa Litta. Le opere saranno valutate da una giuria ufficiale e saranno assegnati sei premi. Ogni sera dopo le proiezioni, ci saranno i Talk Short con i registi ospiti del festival insieme a Luca Massimo Garavaglia e Odoardo Maggioni, direttori artistici di Short Out Festival. Ricco anche il palinsesto degli eventi culturali nel Cortile Nobile: incontri con i registi, musica dal vivo, passeggiate fotografiche, proiezioni e laboratori pomeridiani per bambini, visite guidate serali al Ninfeo, un’area food & beverage e un’area swap party aperti tutti i giorni dalle 18.30. Tra gli eventi speciali: il documentario vincitore agli Oscar 2025 “No Other Land” nella serata di apertura, martedì 1 luglio, con la partecipazione della giornalista Leila Belhadj Mohamed e di Medici Senza Frontiere. L’incontro con Telmo Pievani, filosofo, domenica 6 luglio e con Luca Misculin, giornalista del Post che presenterà il suo ultimo libro “Mare aperto” mercoledì 2 luglio e la mostra "Riverberi. Sospesi tra storia e memoria" nelle sale al piano terra della Villa.

Ro.Ramp.