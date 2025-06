Riparte il cinema sotto le stelle. Si comincia con “Vermiglio“

Drammi e commedie, grandi registi e film impegnati, con un occhio di riguardo per il cinema italiano d’autore. Sei pellicole da gustarsi da qui a fine luglio, al fresco, sotto le stelle e su maxischermo. È l’opportunità offerta dalla settima edizione dalla rassegna “Cinema sotto le stelle“ organizzata dal Comune: il cortile dell’ex oratorio San Luigi, in via don Colnaghi, si trasformerà in una sala cinematografica a cielo aperto, con proiezioni dalle 21.30. Il programma curato dalla cooperativa Controluce proporrà una selezione di film capaci di spaziare tra i generi e le tematiche. Si partirà giovedì con l’acclamato “Vermiglio“ di Maura Delpero, pluripremiato ai David di Donatello e al Festival di Venezia: è la storia di 3 sorelle, non più bambine e non ancora donne, nell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale, e della loro famiglia, che decidendo di ospitare un soldato disertore innesca reazioni inaspettate che segnano la fine dell’innocenza.

Giovedì 26 verrà proposto “Napoli-New York“ di Gabriele Salvatores, il 3 luglio la commedia dolceamara “L’ultima settimana di settembre“ di Gianni De Biasi, il 10 “Il ragazzo dai pantaloni rosa“ di Margherita Ferri. Il 17 “L’orchestra stonata“ di Emmanuel Courcol, il 24 la commedia “Follemente“ di Paolo Genovese. In caso di maltempo le proiezioni si sposteranno al coperto sotto il portico della struttura di via don Colnaghi. Biglietto d’ingresso 3,50 euro, con prenotazioni online consigliate cliccando sul sito internet arenalissonecentro.controluce.18tickets.it.

F.L.