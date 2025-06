Torna il cinema in Villa Camperio: 20 spettacoli, si parte dalle donne

Torna “Cinema in Villa“, la tradizionale rassegna cinematografica estiva all’aperto di Villasanta. Da sabato 28 fino al 5 settembre, il cortile di Villa Camperio (via Confalonieri 55) si trasformerà in un’arena estiva, con il ricco cartellone curato dalla cooperativa Controluce; con film a partire dalle 21.30 (fino all’1 agosto) e dalle 21 per la seconda parte del programma. La programmazione prevede 20 proiezioni. La maggior parte degli appuntamenti hanno la promozione Cinema Revolution con biglietto a 3,50 euro, grazie alla campagna promozionale del Ministero della Cultura. Alcuni sono realizzati in collaborazione l’associazione B-612. In calendario ci sono anche due proiezioni gratuite offerte dall’Amministrazione comunale, fra cui quella di Ferragosto. La rassegna sarà inaugurata con un evento speciale a ingresso libero, sabato 28, alle 21.30, intitolata “Questo non è amore“: concerto e letture contro la violenza sulle donne.

Mercoledì 2 luglio la prima proiezione, “Il nibbio“ di Alessandro Tonda; venerdì 4 luglio “Ritrovarsi a Tokio“ di Guillaume Senez. In caso di maltempo, le proiezioni saranno annullate. Gli aggiornamenti meteo verranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook: @astrolabiovillasanta- "Siamo felici di rinnovare anche quest’anno l’appuntamento con ‘Cinema in Villa’ - dice Valeria Bassani, assessora alla Cultura - un’iniziativa che unisce cultura e socialità".

Cristina Bertolini