Jihad in Italia: restano in carcere i due egiziani che ce l’hanno con ebrei e Meloni

Milano, 21 ottobre 2023 – Le loro giustificazioni e lacrime non sono state abbastanza convincenti: Rafaei Alaa e Nosair Mohamed, accusati di essere affiliati all’Isis, restano in carcere.

Il gip di Milano Fabrizio Filici ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari presentata dagli avvocati dei due egiziani, arrestati martedì scorso nell’ambito di un’inchiesta della procura di Milano sulle possibili ramificazioni italiane delle organizzazioni di terrorismo internazionale. Alaa e Nosair, 44 e 49 anni, difesi rispettivamente dagli avvocati Emanuele Perego e Massimo Lanteri, dovranno rimanere entrambi in carcere.

L’operazione

Perquisizioni della polizia nella casa di un arrestato

Fra le contestazioni rivolte ai due arrestati dal procuratore Marcello Viola e dal pm Alessandro Gobbis ci sono alcune minacce via social contro gli ebrei (bollati come “scimmie”) o contro alcuni protagonisti della politica come la premier Giorgia Meloni. Secondo gli investigatori i due connazionali – residente a Monza Alaa, mentre Nosair vive a Sesto San Giovanni – sarebbero stati particolarmente attivi in rete, creando continuamente nuovi profili per diffondere contenuti legati alla propaganda di Daesh.

L’ipotesi è che entrambi fossero addirittura pronti a “uccidere civili inermi”. Non solo. Ad Alaa e Nosair sono contestate anche iniziative di raccolta fondi per finanziare organizzazioni contigue al terrorismo.

La difesa

Negli interrogatori con il giudice per le indagini preliminari i due arrestati hanno provato a ridimensionare la portata delle accuse, definendosi solo “simpatizzanti” dell’Isis, in chiave di opposizione al regime del presidente della Siria Bashar al-Assad. Hanno sostenuto di amare l’Italia e di sentirsi integrati nel nostro Paese.

Quanto al denaro raccolto nel corso dei mesi, hanno sostenuto che si trattasse di opera di beneficenza a favore di donne palestinesi che li avevano contattati via social. Dichiarazioni condite da lacrime che, però, non paiono essere stati sufficienti ad alleggerire le loro posizioni.

