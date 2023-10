Terrorismo, operazione in corso a Milano: due arresti

Milano, 17 ottobre 2023 – È in corso un'operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo - con due arresti nei confronti di un egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane, accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

L'operazione è condotta dalla Digos di Milano, dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Vertice antiterrorismo

Intanto, ieri, al quarto piano del Palazzo di Giustizia di Milano, si è tenuto un vertice a cui hanno preso parte i sei pm del pool antiterrorismo, guidato dal procuratore Marcello Viola, presente alla riunione assieme ai vertici milanesi della Digos, del Ros e del Nucleo investigativo dei carabinieri, del Gico (Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata) del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Un incontro durato più di due ore per effettuare, stando a quanto riferito, una “ricognizione generale” sul territorio milanese, data la delicata situazione a livello internazionale (la diretta da Israele), che richiede un attento “monitoraggio” sul fronte terrorismo, non trascurando le periferie e l’attività di proselitismo nelle carceri.

Situazione spia

L’episodio avvenuto sabato - quando Ibrahim Tawfik, 33enne egiziano, ha aggredito i passanti in viale Monza con il Corano in mano gridando ‘Allah è grande, oggi muoiono tutti’ - viene considerato, come una “situazione spia, comunque, di tensione, anche se non di allarme da valutare con attenzione”.

I luoghi sensibili di Milano

A Milano, sotto osservazione sono in particolare sedi consolari e istituzioni religiose, ma anche luoghi di aggregazione (a partire dalle stazioni), musei e centri economici. Di certo massima cura è riservata al controllo della sinagoga di via Guastalla e delle strade circostanti, dove si trovano altre strutture importanti come l’università Statale e il policlinico. Lo stesso accade per il cosiddetto quartiere ebraico di Milano, un quadrilatero nella zona di Bande Nere, dove sono aperte alcune attività gestite da esponenti della comunità. È sempre alta la guardia in largo Donegani, dove si trova il consolato degli Stati Uniti, e nelle diverse sedi diplomatiche di Paesi occidentali presenti in città. Attenzione massima anche ai luoghi di culto, a partire dal Duomo (con la sua piazza, ogni giorno frequentata da migliaia di turisti) e dalla basilica di Sant’Ambrogio, così come sui principali musei, sul teatro alla Scala e nella zona di Piazza Affari. La soglia d’allarme si è alzata anche nelle principali stazioni ferroviarie – Centrale e Porta Garibaldi in testa – così come sull’aeroporto di Linate. Occhi puntati anche sulla metropolitana.