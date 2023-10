Corano in mano prende a pugni i passanti: 3 feriti. Un testimone: “Urlava Allah Akbar”

Milano – Un uomo non ancora identificato, che ha dichiarato di essere di nazionalità egiziana, ha aggredito tre persone a mani nude, ferendone una al volto, in fondo a viale Monza: secondo un testimone, avrebbe urlato “Allah Akbar”, ma su questo aspetto sono ancora in corso accertamenti.

La tunica e il Corano

Il raid è avvenuto in strada attorno alle 14.20 di oggi: indossava una tunica islamica e aveva con sé una copia del Corano; e stato fermato dagli agenti di una Volante e portato in codice giallo in ospedale perché completamente fuori di sé.

Ricoverato

Da quanto emerge al momento, solo una delle tre persone aggredite, un 44enne di origine ecuadoriana, ha riportato lievi ferite al volto: è stato accompagnato in codice verde alla Multimedica di Sesto San Giovanni col naso sanguinante.

La Digos

In viale Monza è intervenuta anche la Digos per ricostruire quanto accaduto e acquisire informazioni sul profilo del nordafricano. L'aggressione non è collegata al corteo per la Palestina in corso in zona Loreto.

Il testimone

"A gridare ‘Allah Akbar’ era un uomo vestito con una tunica bianca che all'improvviso si è messo a picchiare i passanti", racconta un commerciante della zona. Poi ha attraversato la strada e ha continuato a inveire fino all'arrivo della polizia. "È entrato anche nella nostra panetteria, ha visto che il locale era pieno. Uno dei nostri dipendenti si è avvicinato e ha provato a calmarlo dandogli una bottiglietta d'acqua. Poi quell'uomo è uscito". Il titolare del negozio, egiziano, sottolinea che "ci sono teste calde che accusano i media occidentali di essere schierati con Israele. Purtroppo i violenti sono anche qui e creano il panico".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp de Il Giorno clicca qui.