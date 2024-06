Temporale fra Varese e Milano: allagamenti e disagi. Le zone più colpite

Milano, 11 giugno 2024 – La battaglia ingaggiata dal maltempo all’estate (e, più in generale, al caldo e al clima mite) continua. Ampiamente previste per oggi, martedì 11 giugno, con tanto di tradizionale allerta, stavolta colorata di arancione, le precipitazioni sono arrivate nell’area nord-ovest della regione.

Due immagini dell'acquazzone di oggi fra Varese e Alto Milanese

Scia d’acqua

La prima zona a essere colpita è stata la provincia di Varese. Poco dopo le 16.30 un violento acquazzone si è abbattuto sulla città-giardino e i comuni limitrofi. Una grande quantità d’acqua si è rovesciata sul capoluogo: fra le castellanze più in difficoltà Masnago, dove numerose sono state le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per allagamenti, che hanno reso complicata la circolazione, soprattutto per i mezzi pubblici.

La pioggia, successivamente, ha raggiunto la Valceresio, fino ai confini con la Svizzera, ma ha fatto capolino anche più giù, nell’Alto Milanese.

Maltempo a Milano

Più tardi l’area interessata dai fenomeni si è ulteriormente ampliata. Gli acquazzoni hanno raggiunto anche Milano, a partire dalle 18.30. L’intensità si è via via attenuata, ma la guardia resta alta, anche nel monitoraggio della situazione fiumi (Seveso e Lambro). L’allerta arancione resta in vigore fino alle 6 del mattino di domani, mercoledì 12 giugno.