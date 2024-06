Poggia torrenziale e grandine a Varese : traffico in tilt e sottopassaggi allagati

Una violenta perturbazione ha colpito la città di Varese e i comuni circostanti causando pesanti disagi per le strade allagate diventate come fiumi, il traffico è andato in tilt. Problemi anche per la circolazione sull’Autolaghi in alcuni tratti allagata. Il maltempo nelle ore successive ha interessato soprattutto la zona di Origgio e Caronno Pertusella, dove si è abbattuta una forte grandinata. A Origgio un veicolo è rimasto bloccato in un sottopassaggio allagato, è stato recuperato dei vigili del fuoco.

In tarda serata le squadre erano ancora impegnate in varie zone nel territorio dove per le forti piogge si sono verificati allagamenti. Fino a questo momento sono una sessantina gli interventi effettuati.