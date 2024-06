Lecco e provincia sotto il nubifragio: decine di interventi dei vigili del fuoco

Lecco, 11 giugno 2024 – Un diluvio ha allagato Lecco e provincia. I vigili del fuoco stanno fronteggiando decine di richieste di aiuto. L'allerta meteo è scattata in serata, quando un violento nubifragio ha colpito in diverse zona del territorio. L'epicentro è stato attorno al capoluogo: Lecco, Valmadrera, Garlate, Galbiate.

In Alto Lario, a Lezzeno di Bellano, le precipitazioni hanno raggiunto un'intensità di 975 millimetri di pioggia, cioè di quasi mille litri per metro quadro di terreno, una vera e propria bomba d'acqua, che fortunatamente è durata poco. A causa della pioggia battente, le strade si sono trasformate in fiumane d'acqua e fango. Sono inoltre caduti alberi e rami. Numerosi pure gli allagamenti.

Oltre ai vigili del fuoco sono stati mobilitati i volontari dei diversi gruppi di Protezione civile. Al momento non si registrano comunque né feriti, né sfollati e la situazione sembra tornata sotto controllo. Ieri era stata la Valsassina ad essere investita da una forte grandinata seguita da un acquazzone.