Maltempo nella notte, il Bresciano finisce sott’acqua: allagamenti ed esondazioni tra Iseo e Gussago

Brescia, 10 giugno 2024 – È stata una notte di forte maltempo e allagamenti in Lombardia. Una perturbazione ampiamente prevista, tanto che ieri era stata diramata l’allerta arancione per buona parte della regione. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare nelle province di Brescia e Cremona, dove si sono verificati numerosi allagamenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate in tutto il territorio per affrontare le situazioni di emergenza. In supporto ai colleghi lombardi, sono giunte anche sei squadre di vigili del fuoco dall'Emilia Romagna. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e i vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile per assistere la popolazione colpita dal maltempo.

Danni dell'acqua in provincia di Brescia

Un violentissimo temporale è arrivato nella serata di ieri sul Sebino e in Franciacorta, dove il lago è esondato nell'ultimo tratto di lungolago a Iseo. Nella cittadina che dà il nome al lago si sono allagate via Roma e via Duomo, un sottopassaggio e numerose autorimesse e abitazioni a pianterreno. Al lavoro ci sono i vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Non si segnalano, al momento, problemi e disagi per i cittadini. Allagamenti anche a Chiari (con auto bloccate sotto un cavalcavia), Rovato, Monticelli Brusati e altri centri. Danni a case e scantinati.

Acqua e fango hanno invaso le strade di Gussago. Strade ed edifici sono stati allagati: una trattoria in via Carrebbio si è ritrovata invasa dall’acqua e dai detriti. Poco lontano, a Brione un tratto della Sp 10 si è allagata. Un’azienda edile di Sarezzo è stata travolta dall’acqua durante l’ondata di maltempo che ha colpito il bresciano nella notte tra domenica e lunedì. Molti materiali da lavoro sono stati trascinati e dispersi lungo via Seradello, in località Ponte Zanano. La protezione civile ha lavorato per aspirare l’acqua da alcuni garage allagati.