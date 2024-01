Sul “killer per sbaglio“. Pantigliate si divide

"Il colpo di pistola è partito in maniera accidentale, non c’era alcun intento di nuocere a qualcuno, figurarsi a una parente". Così si difende Gaetano Santaniello, il 46enne arrestato con l’accusa di avere ucciso la zia Concetta Russo durante i festeggiamenti di Capodanno.

Una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti che ha gettato nello sconcerto l’intero paese di Pantigliate dove l’uomo, sposato e padre di quattro figli, è residente e titolare di due attività commerciali. La sua famiglia vive da sempre nella piccola cittadina. Suo padre, deceduto da diversi anni, era conosciuto e stimato.

Una famiglia tranquilla che non è però riuscita a proteggere Gaetano da una certa irrequietezza esistenziale. "Dopo il secondo matrimonio del padre, Gaetano è vissuto con i nonni a cui era molto legato. Soprattutto la morte del nonno è stata per lui devastante", raccontano in paese, dove viene descritto come una persona "borderline", un’anima persa con qualche difficoltà relazionale fin dal tempo della scuola. A fare da contraltare le testimonianze degli amici più legati. "Un uomo generoso e socievole, sempre disposto a spendersi e a trascorrere in compagnia il suo tempo libero". Le due attività, un’impresa di ristrutturazioni edilizie e un negozio di parrucchiere, sono chiuse e, nei negozi limitrofi, nessuno ha voglia di parlare. La sensazione generale che trapela è di incredulità. "Certo, amava i festeggiamenti e i fuochi d’artificio ma sembra impossibile che sia successa una tale tragedia", è l’unico commento.

Val.Gia.