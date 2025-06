Parco Nord-Seregno cantieri a ostacoli. Opere al via in città

Dieci mesi in più per i lavori complessivi della metrotranvia Parco Nord-Seregno, che attraversa anche Cusano. Dopo i tanti imprevisti, che hanno portato la dead line al 2028, il prossimo mese dovranno iniziare le opere vere e proprie per l’infrastruttura e di rigenerazione nei vari punti della città: via Sormani-Monte Bianco avviato, da via Roma a via Adamello, via XXV Aprile, mentre ad agosto si inizierà a lavorare sulla rotonda di via Alessandrina, a confine con Paderno, per aspettare il momento di flussi di traffico meno intensi. Questa prima fase si concluderà tra settembre e gennaio per poi partire con il secondo step.

"Ogni cantiere avviato da marzo 2023 a oggi ha avuto criticità non indifferenti per interferenze dei sottoservizi che non sempre erano censiti o comunicati in modo corretto - hanno spiegato gli ingegneri Ruggero Dell’Acqua e Nicola Bona durante l’incontro con i residenti in sala consigliare -. In diversi cantieri, come a Paderno, Cusano e in Brianza c’è stato anche il ritrovamento di rifiuti abbandonati anche di tipo pericoloso, soprattutto lastre di amianto. Riscontrati pure superamenti chimici che hanno imposto variazioni ai piani di caratterizzazione dei terreni". La.La.