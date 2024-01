"Mi mancherai, ti amo mamma". Lo straziante addio del figlio Gaetano

"Mi mancherai. Sei e sarai la cosa più importante per me, ti amo mamma. Resterai per sempre nel mio cuore come mia prima donna". Questo il messaggio disperato che Gaetano Santaniello ha rivolto alla madre, Concetta Russo, la 55enne morta per un colpo di pistola in un appartamento di Afragola. Una dinamica ancora tutta da ricostruire che ha gettato nello sconcerto la comunità di Pantigliate, dove la donna aveva la residenza. La notizia è rimbalzata sui social e, sebbene il sentimento generale sia di profondo dolore verso la vittima di una tragedia che pare assurda, l’aspetto più singolare è che, sebbene la cittadina sia molto piccola e tutti si conoscano, nessuno abbia notizie di questo nucleo famigliare. "Non conosco questi concittadini – ha confermato il sindaco Franco Abate – e non sono quindi in grado di esprimere giudizi, credo che ci siano in corso delle indagini, vedremo gli sviluppi".