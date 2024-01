Concetta Russo uccisa dal nipote col proiettile rimasto in canna. La pistola acquistata per festeggiare Capodanno In carcere Gaetano Santaniello, residente a Pantigliate: aveva svuotato il caricatore ma non si era accorto dell’ultimo colpo. Il marito della vittima e zio del colpevole rompe l’omertà della famiglia