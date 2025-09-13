Studentessa milanese travolta e uccisa mentre attraversa la strada

A scuola con ispirazione
CronacaStudentessa milanese travolta e uccisa mentre attraversa la strada
13 set 2025
REDAZIONE MILANO
Tragedia in serata a Trieste: la giovane colpita da una jeep, fatale un importante trauma cranico. La vittima si chiamava Marta Giannelli

Sul posto ambulanza, automedica e forze dell'ordine (Archivio)

Sul posto ambulanza, automedica e forze dell'ordine (Archivio)

Milano, 13 settembre 2025 – Morta sul colpo. Una studentessa universitaria venticinquenne residente nel Milanese è stata investita e uccisa ieri sera, venerdì 12 settembre, mentre attraversava via Fabio Severo, nel quartiere di Barriera Nuova, non lontano dalla sede principale del polo accademico giuliano.

La ragazza, poco dopo le 22.30, è stata travolta da una jeep che procedeva lungo un tratto di strada in leggera salita, all’altezza di vicolo del Castagneto. L’impatto è stato descritto come violentissimo. La jeep, di colore scuro, non avrebbe frenato e la giovane, che si chiamava Marta Giannelli, è stata sbalzata per oltre una decina di metri.

Il fuoristrada dopo l'impatto è finito sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. In quel tratto la strada è molto illuminata, la Polizia locale sta dunque ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Alla guida della Jeep c'era un uomo, di Trieste.

Sul posto, chiamati da alcuni testimoni, si sono precipitati i soccorritori del 118. Le condizioni della ragazza sono subito apparse gravissime. Nell’impatto con il terreno, infatti, la giovane ha rimediato un importante trauma cranico. All’arrivo degli operatori di primo soccorso, giunti sul luogo dell’incidente con ambulanza e automedica, Marta era già in arresto cardiaco. La studentessa è stata intubata: successivamente sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, rivelatosi però inutili. La venticinquenne è deceduta. 

Sono intervenuti anche polizia locale triestina e polizia di Stato, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire dinamica e cause dell’incidente. 

